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Новости /  Спорт /  Спорт в регионе  

Футбольный клуб «Сызрань-2003» все же примет участие в первенстве России

3 июля 2018 15:53
142
Вмешательство властей помогло найти для сызранских футболистов средства для выступления в следующем сезоне. Футбольный клуб «Сызрань-2003» все же примет участие в первенстве России среди команд второго дивизиона. Передает «Самарское Обозрение»
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Комментарии



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