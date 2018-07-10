Я нашел ошибку
Главные новости: 
И поддерживала это состояние у него на протяжении семи лет ради получения социальных выплат.
Злоумышленница сформировала клиническую картину болезни желудочно-кишечного тракта у приемного ребенка
Заключившей в 2017 году сделку на поставку этана в Китай на $26 млрд.
По данным СМИ, возглавлявший первую президентскую администрацию Путина Волошин владеет долей в американской компании
Эту информацию подтвердил источник в территориальном отделе полиции.
Из сейфа постояльца отеля Marriott на Новом Арбате похитили более 22 млн рублей
Служебные автомобили Росгвардии могут быть не только серо-красными, но также и белого или серого цвета с синей полосой, решило правительство. Автомобили полиции также могут быть и серо-синими.
Правительство разрешило красить автомобили МВД и Росгвардии в новые цвета
Документ предполагает, что оплата звонков внутри страны будет «осуществляться по единому тарифу услуг».
Дума в первом чтении одобрила проект об отмене роуминга внутри России
Отметив, что речь идет о его тезке. Пресс-секретарь уточнил, что представитель президента не будет сотрудником администрации президента.
Дмитрий Песков сообщил о назначении Дмитрия Пескова представителем Путина по технологиям
Базовая стоимость клубных абонементов на все домашние матчи
Футбольный клуб "Крылья Советов" представляет билетно-абонементную программу на сезон 2018/19
Подобную награду в области вручают впервые.
Дмитрий Азаров на форуме гражданского актива вручил памятные медали волонтёрам серебряного возраста
сегодня  Среда, 11 июля, 00:24
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  +19 °C, Тольятти  +19 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 10/07:
USD 62.44
-0.39
EUR 73.35
-0.59
Искать
Новости /  Спорт /  Спорт в регионе  

Футбольный клуб "Крылья Советов" представляет билетно-абонементную программу на сезон 2018/19

10 июля 2018 21:26
263
Базовая стоимость клубных абонементов на все домашние матчи
Уважаемые болельщики!

Футбольный клуб "Крылья Советов" представляет Вашему вниманию программу цен на билеты и абонементы на сезон 2018/2019. Базовая стоимость клубных абонементов на все домашние матчи "Крыльев" от 4000 рублей. Для владельцев абонементов на прошлый сезон стоимость клубной карты будет начинаться от 3600 рублей. Абонемент включает в себя возможность посещения всех домашних матчей нашей команды в сезоне-2018/19, включая матчи Кубка России на "Самара Арене" (или на СК "Металлург"). В стоимость сезонного абонемента в сектора А105-107 входит одно место на парковке.

Скидка для владельцев абонементов на прошлый сезон будет действовать при наличии паспорта и абонемента на сезон-2017/18.

Скидка 50% на детские абонементы в специальные сектора (С124, С125, А110, А111) предоставляется родителям при наличии документов, определяющих родство (паспорт, свидетельство о рождении). Лица, не достигшие 14-летнего возраста, посещают матч только в сопровождении взрослых. Детям до 14 лет билеты и абонементы не продаются в сектор B130.

Студентам и пенсионерам при предъявлении студенческого билета и пенсионного удостоверения абонементы продаются со скидкой, как для владельцев абонементов на сезон-2017/18. Скидка 50% от основной цены предоставляется учащимся спортивных школ в сектора B126, B127, B128, а также инвалидам 1 и 2 групп в сектор D112.

Ветераны ВОВ могут посещать домашние матчи "Крыльев" бесплатно по специальным приглашениям (сектор А106), которые выдаются при предъявлении удостоверения участника ВОВ.

Сектором активной поддержки "Крыльев" по-прежнему останется B130.

Продажа абонементов не осуществляется в сектора: А101, С117, D112, D113, D114, C517 (буферные зоны), D115, D116 (гостевые сектора), а также на 4 и 5 ярусы трибун A, B и D.

Информация о Skybox и автопропусках появится позднее.

Ценовая политика продажи билетов на сезон 2018/19 будет определена двумя категориями. Цена на билеты 1 категории будет начинаться от 400 рублей, 2 категории – от 300. С полным порядком цен на билеты и абонементы можно ознакомиться на схемах.

О времени и местах продажи клубных абонементов будет сообщено дополнительно, передает пресс-служба ФК "КС". 
Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



ЧМ-2018
10 июля 2018  16:20
И высказал пожелание вернуться в СО.
Тренерский штаб сборной Швейцарии высоко оценил условия для тренировок и проживания команды в Тольятти
И высказал пожелание вернуться в СО.    ЧМ-2018
193
10 июля 2018  13:03
Самарские росгвардейцы спасли болельщика и помогли ему успеть на фан-фест Он выпал в воду из причалившего катера.
Самарские росгвардейцы спасли болельщика и помогли ему успеть на фан-фест
Он выпал в воду из причалившего катера. ЧМ-2018
239
10 июля 2018  12:50
Сборные Франции и Бельгии встретятся сегодня в полуфинальном матче ЧМ-2018
Сборные Франции и Бельгии встретятся сегодня в полуфинальном матче ЧМ-2018
Бельгийцы могут впервые в своей истории выйти в финал. ЧМ-2018
184
Весь список
Сочи-2014
14 июля 2014  20:03
Итоги соцопроса подтвердили уникальность и популярность Олимпиады в Сочи по всему миру
Итоги соцопроса подтвердили уникальность и популярность Олимпиады в Сочи по всему миру
Его провел исполнительный комитет МОК. Сочи-2014
7360
7 апреля 2014  16:25
Россия благодаря Олимпиаде получила статус лидера мирового спорта на период 2013-2018 годов
Россия благодаря Олимпиаде получила статус лидера мирового спорта на период 2013-2018 годов
МОК подвел итоги первых в истории страны Олимпийских и Паралимпийских игр. Сочи-2014
7880
17 марта 2014  09:23
В Сочи триумфально завершились Паралимпийские игры
В Сочи триумфально завершились Паралимпийские игры
На них работали более 8 000 волонтеров. Сочи-2014
7683
Весь список
Спорт в регионе
10 июля 2018  21:26
Базовая стоимость клубных абонементов на все домашние матчи
Футбольный клуб "Крылья Советов" представляет билетно-абонементную программу на сезон 2018/19
Базовая стоимость клубных абонементов на все домашние матчи "Крыльев" от 4000 рублей.  Спорт в регионе
262
10 июля 2018  21:01
Соревнования пройдут до 18 июля.
В Самаре стартовал этап Кубка России по шахматам — «Мемориал Полугаевского»
Соревнования пройдут до 18 июля.  Спорт в регионе
265
10 июля 2018  17:23
В командных соревнованиях 1 место заняла «Самара».
В Москве прошел чемпионат России по мини-гольфу: спортсмены самарской области - лучшие в стране!
В командных соревнованиях 1 место заняла «Самара».  Спорт в регионе
139
10 июля 2018  14:35
В них принимали участие 80 спортсменов из 15 стран.
Боксеры школы "Ринг" завоевали медали международных соревнований
 В них принимали участие 80 спортсменов из 15 стран.   Спорт в регионе
226
10 июля 2018  14:30
Вид испытания: стрельба из электронного оружия из положения сидя.
11 июля в "МТЛ Арене" можно выполнить испытания ГТО по стрельбе
Вид испытания: стрельба из электронного оружия из положения сидя.  Спорт в регионе
162
10 июля 2018  13:42
Открытие фотовыставки «Лето с футбольным мячом» состоится в Самаре
Открытие фотовыставки «Лето с футбольным мячом» состоится в Самаре
Экспозиция расположится в ТЦ "Гудок". Спорт в регионе
133
10 июля 2018  10:37
«Крылья Советов» планируют поддержать деньгами из федерального бюджета
«Крылья Советов» планируют поддержать деньгами из федерального бюджета
Футболисты проводят контрольные игры в Австрии. Спорт в регионе
187
Весь список


Видео
10 июля 2018  09:29
Рыбаки на Волге под Сызранью засняли крупное нефтяное пятно Автор ролика сообщает, что нефтяное пятно длиной около одного километра.
Рыбаки на Волге под Сызранью засняли крупное нефтяное пятно
Автор ролика сообщает, что нефтяное пятно длиной около одного километра.
Экология
207
3 июля 2018  12:53
Самарская киностудия «Три товарища» представила документальный фильм о Самарском крае
Самарская киностудия «Три товарища» представила документальный фильм о Самарском крае
В документальный фильм вошли красивейшие места Самарской области.
Культура
422
1 июля 2018  11:11
В центре Самары очевидцы засняли на видео смерч
В центре Самары очевидцы засняли на видео смерч
Местные жители гадают, что стало причиной явления.
Происшествия
1949
25 июня 2018  10:34
Сборная России показала, как их встретили в Самаре Не менее колоритно приветствовали игроков в гостинице.
Сборная России показала, как их встретили в Самаре
Не менее колоритно приветствовали игроков в гостинице. 
ЧМ-2018
2369
20 июня 2018  14:02
Подписано трехстороннее соглашение о сотрудничестве с нацпарком Самарская лука
Подписано трехстороннее соглашение о сотрудничестве с нацпарком Самарская лука
Договор заключен между Ставропольским районом, г.о.Жигулевск и национальным парком. Экология
920
19 июня 2018  12:28
В Новосибирске посетители аттракциона зависли вниз головой на верхней точке Спасли застрявших случайные прохожие.
В Новосибирске посетители аттракциона зависли вниз головой на верхней точке: видео
Спасли застрявших случайные прохожие. 
Происшествия
1049
Весь список

Фоторепортажи
7 июля 2018  21:08
Множество самарцев смотрели в фан-зоне матч между сборными Англии и Швеции: ФОТО
Множество самарцев смотрели в фан-зоне матч между сборными Англии и Швеции: ФОТО
А в 22:00 по самарскому времени там начнется трансляция матча между командами России и Хорватии.
ЧМ-2018
811
1 июля 2018  08:50
В Самаре по ул. Куйбышева прошел карнавал в честь ЧМ: ФОТО
В Самаре по ул. Куйбышева прошел карнавал в честь ЧМ: ФОТО
Он был посвящен предстоящему матчу Бразилия-Мексика. Социум
2526
25 июня 2018  20:49
Как самарцы и гости болели за сборную Росси в фан-зоне: ФОТО
Как самарцы и гости города болели за сборную Росси в фан-зоне: ФОТО
Поддержать нашу команду собралась полная площадь. ЧМ-2018
1589
24 июня 2018  21:18
В Самаре состоялось шествие-флешмоб в поддержку сборной России по футболу: ФОТО
В Самаре состоялось шествие-флешмоб в поддержку сборной России по футболу: ФОТО
Участники прошли по ул.Куйбышева до Струковского парка.
ЧМ-2018
2774
2 июня 2018  20:11
В Самаре проходит фестиваль ВолгаФест: ФОТО В каждой из тематических зон гостей ожидает собственная программа.
В Самаре проходит фестиваль "ВолгаФест": ФОТО
В каждой из тематических зон гостей ожидает собственная программа.
Культура
212
10 мая 2018  10:20
В Самаре в День Победы прошли праздничные гуляния: ФОТО
В Самаре в День Победы прошли праздничные гуляния: ФОТО
Гостей ждали выступления творческих коллективов города, работа полевой кухни.
Социум
569
Весь список

Мероприятия
В Тольятти сотрудники ГИБДД организовали для воспитанников детских лагерей увлекательный квест
Военная делегация из Узбекистана изучит опыт боевой подготовки 2-й армии ЦВО в Поволжье
Фестиваль-путешествие «Гастрономическая карта России» открылся в Самаре
Весь список
Праздники России

  • Персональные данные
  • Публикуем решение суда