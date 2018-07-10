Футбольный клуб "Крылья Советов" представляет билетно-абонементную программу на сезон 2018/19
10 июля 2018 21:26
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Футбольный клуб "Крылья Советов" представляет Вашему вниманию программу цен на билеты и абонементы на сезон 2018/2019. Базовая стоимость клубных абонементов на все домашние матчи "Крыльев" от 4000 рублей. Для владельцев абонементов на прошлый сезон стоимость клубной карты будет начинаться от 3600 рублей. Абонемент включает в себя возможность посещения всех домашних матчей нашей команды в сезоне-2018/19, включая матчи Кубка России на "Самара Арене" (или на СК "Металлург"). В стоимость сезонного абонемента в сектора А105-107 входит одно место на парковке.
Скидка для владельцев абонементов на прошлый сезон будет действовать при наличии паспорта и абонемента на сезон-2017/18.
Скидка 50% на детские абонементы в специальные сектора (С124, С125, А110, А111) предоставляется родителям при наличии документов, определяющих родство (паспорт, свидетельство о рождении). Лица, не достигшие 14-летнего возраста, посещают матч только в сопровождении взрослых. Детям до 14 лет билеты и абонементы не продаются в сектор B130.
Студентам и пенсионерам при предъявлении студенческого билета и пенсионного удостоверения абонементы продаются со скидкой, как для владельцев абонементов на сезон-2017/18. Скидка 50% от основной цены предоставляется учащимся спортивных школ в сектора B126, B127, B128, а также инвалидам 1 и 2 групп в сектор D112.
Ветераны ВОВ могут посещать домашние матчи "Крыльев" бесплатно по специальным приглашениям (сектор А106), которые выдаются при предъявлении удостоверения участника ВОВ.
Сектором активной поддержки "Крыльев" по-прежнему останется B130.
Продажа абонементов не осуществляется в сектора: А101, С117, D112, D113, D114, C517 (буферные зоны), D115, D116 (гостевые сектора), а также на 4 и 5 ярусы трибун A, B и D.
Информация о Skybox и автопропусках появится позднее.
Ценовая политика продажи билетов на сезон 2018/19 будет определена двумя категориями. Цена на билеты 1 категории будет начинаться от 400 рублей, 2 категории – от 300. С полным порядком цен на билеты и абонементы можно ознакомиться на схемах.
О времени и местах продажи клубных абонементов будет сообщено дополнительно, передает пресс-служба ФК "КС".
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