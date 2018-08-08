Футболисты «Сызрани-2003» одержали победу над тольяттинской «Ладой» - 3:0
8 августа 2018 18:55
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Команда вышла в следующую стадию турнира. Игра, прошедшая на стадионе «Торпедо» в Тольятти, завершилась со счетом 3:0 в пользу гостей поля, передает «СО» ОНЛАЙН.
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