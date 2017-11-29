Футболисты "Крыльев Советов" ушли в отпуск

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После заключительного матча нашей команды в этом году, который "Крылья" провели в минувшую субботу, против ярославского "Шинника", игроки основного состава отправилась в отпуск.В новом году "Крылья Советов" соберутся в Москве 14 января, где пройдут медосмотр. На первый учебно-тренировочный сбор, который пройдет в Турции, наша команда отправится 16 января. Сбор продлится до 31 января. Программа зимних сборов и контрольных игр будет опубликована позже, сообщает ФК.