Футболисты "Крыльев Советов" ушли в отпуск
29 ноября 2017 09:51
103
После заключительного матча нашей команды в этом году, который "Крылья" провели в минувшую субботу, против ярославского "Шинника", игроки основного состава отправилась в отпуск.
В новом году "Крылья Советов" соберутся в Москве 14 января, где пройдут медосмотр. На первый учебно-тренировочный сбор, который пройдет в Турции, наша команда отправится 16 января. Сбор продлится до 31 января. Программа зимних сборов и контрольных игр будет опубликована позже, сообщает ФК.
Добавить комментарий
Комментарии
ЧМ-2018
28 ноября 2017 16:52
Известный российский дизайнер Игорь Гурович сделал центральной фигурой своей работы легендарного советского вратаря Льва Яшина. ЧМ-2018
220
28 ноября 2017 15:11
Суперболельщики объединены одной большой мечтой – принять в России Чемпионат мира по футболу FIFA 2018, продемонстрировать свою страсть и любовь к этой... ЧМ-2018
184
28 ноября 2017 13:10
Сегодня поддержка осуществляется 2-х языках: английском и русском. ЧМ-2018
183
Сочи-2014
14 июля 2014 20:03
Его провел исполнительный комитет МОК. Сочи-2014
6637
7 апреля 2014 16:25
МОК подвел итоги первых в истории страны Олимпийских и Паралимпийских игр. Сочи-2014
7200
17 марта 2014 09:23
На них работали более 8 000 волонтеров. Сочи-2014
7059
Спорт в регионе
29 ноября 2017 09:51
В новом году команда соберется в Москве 14 января. Спорт в регионе
103
28 ноября 2017 22:59
Ж еребьевка состоится 1 декабря в Москве. Спорт в регионе
308
28 ноября 2017 09:35
Для нашей команды это поражение стало первым в чемпионате за месяц. Спорт в регионе
178
27 ноября 2017 14:10
В весовой категории 57 кг в троеборье она подняла 545 кг! Спорт в регионе
241
27 ноября 2017 11:56
В прошлом году объекты стадиона были переданы новому собственнику. Спорт в регионе
856
25 ноября 2017 18:19
Следующий матч "Крылья Советов" проведут 28 февраля - 1 марта. В поединке 1/4 финала Кубка России самарцы сыграют с московским "Спартаком". Спорт в регионе
685
25 ноября 2017 10:28
Исход матча был решен в третьей десятиминутке. Спорт в регионе
307
Видео
24 августа 2017 10:48
На заводе ГАЗ ужчина убил трёх человек из ревности и ранил ещё двух. Криминал
4844
8 августа 2017 09:59
Машина была припаркована у пешеходного перехода. Происшествия
1730
6 июня 2017 13:36
На видео оперативники проверяют содержимое портфеля чиновника. Криминал
8619
29 мая 2017 09:55
Об этом собщили очевидцы. ЖКХ
2439
22 мая 2017 09:52
Аномалий специалисты не обещают. Экология
9784
28 апреля 2017 09:27
Только 10% детей имеют настоящие противопоказания насчет прививок. Здравоохранение
2824
Фоторепортажи
20 ноября 2017 19:45
Это 11500 магазин X5 Retail Group. Новости компаний
1801
6 ноября 2017 20:20
Завтра, 7 ноября в параде примут участие более 5000 человек. Социум
1429
17 сентября 2017 19:49
Гостями стали делегации муниципальных районов и городов области, представители национальных общественных объединений и молодежных организаций Самары и... Социум
1776
11 сентября 2017 13:15
В воскресенье, 10 сентября, мероприятия, приуроченные к Дню города, прошли во всех районах Самары. Социум
1665
13 августа 2017 12:12
Центром праздника стала вторая очередь набережной Волги. Спорт в регионе
1394
6 мая 2017 11:59
На ней имели возможность присутствовать жители города. Социум
3028
Мероприятия