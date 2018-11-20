Футболист «Ротора» Карпов прибыл на просмотр в «Крылья Советов»

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В данный момент футболист находится на просмотре в самарском клубе, но контракт с ним пока не подписан.В нынешнем сезоне 23-летний Карпов провёл за «Ротор» 13 матчей в первенстве ФНЛ, не отметился в них результативными действиями и получил три жёлтые карточки.Карпов перешёл в «Ротор» минувшим летом из «Зенита» на правах аренды. Его контракт с санкт-петербургским клубом действует до лета 2019 года. За «Зенит» он сыграл один матч, выйдя на замену на 87-й минуте в матче Лиги Европы с «Вардаром» (2:1) в ноябре 2017 года.После 14 туров «Крылья Советов», набрав 14 очков, делят 13-14-е места в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги с «Уфой». Следующий матч самарцы проведут 25 ноября в гостях со «Спартаком».