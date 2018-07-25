Футбол, ты – мир!
25 июля 2018 18:18
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Яркие моменты игр, лица спортсменов и болельщиков, эмоции участников – на стадионе, в фанзоне, на улицах города - поймали в кадре самарские фотожурналисты Антон Сенько и Анар Мовсумов, официальные фотографы ЧМ-2018. Возможностью вспомнить, как проходили матчи мирового первенства, стала фотовыставка «Футбол, ты – Мир!», открытая в мультимедийном парке «Россия – Моя история». Отметим,что съемки велись по заказу «Дирекции-2018».
Антон Сенько – мастер портретов. Его герои – необычайно эмоциональные дети и взрослые со всей планеты: «Уругваечка», «Самаритянка», «Ликование», «Викинги из Дании», «Найди себя» - каждому кадру автор дал название. В фотогалерее, на снимке «Киндер-сюрприз» с фанзоны нашла себя 9-летняя Ульяна, посетительница Исторического парка. Вместе с мамой они кроили авторское платье-мяч для карнавала болельщиков.
Семья – во всем поддержка и для Антона Сенько, ведь фотоискусство – увлечение тоже семейное, еще на пленку снимал отец, а сегодня с цифровой камерой работает еще и младший брат фотожурналиста.
Кадры Анара Мовсумова, в большинстве своем, со нового стадиона «Самара-Арена». Он снимал и матч Россия – Уругвай в Самаре. На открытие выставки фотограф попасть не смог из-за срочной командировки, но рассказал о том, что встреча с FIFA для него состоялась еще в детстве, когда носил футболку с загадочной на тот момент аббревиатурой. Спустя годы вспомнил свою историю, когда получил аккредитацию на чемпионат и целый месяц был в гуще спортивных событий мирового масштаба.
На экскурсии для гостей фотовыставки посетители Исторического парка узнали о международном футбольном прошлом Самары. На первом в городе стадионе «Локомотив» в 20-е годы прошлого столетия состоялись футбольные матчи между самарской командой и сборными Франции, Норвегии, Англии, кстати, последних мы тогда обыграли со счетом 3/2!
Сегодня мировой футбол 2018 года стал Историей. Ряд снимков войдет в постоянно действующую экспозицию Исторического парка. Вернисаж «Футбол, ты – Мир!» продлится до 10 августа, вход на фотовыставку свободный.
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