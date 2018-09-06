Французский полузащитник Йоан Молло подписал годовой контракт с ПФК "Крылья Советов"
6 сентября 2018 22:34
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Молло выступал за "Крылья Советов" на протяжении двух сезонов, проведя 38 игр и отметившись пятью забитыми мячами.
В Самару Йоан прибудет на следующей неделе и начнет подготовку к осенней части чемпионата в составе самарцев.
- Все мы прекрасно знаем Йоана Молло. Он не нуждается в представлении самарским болельщикам. Не сомневаемся, что он вновь будет радовать Самару своей игрой. Этот переход получился непростым. Во многом благодаря руководству Самарской области и лично главе региона Дмитрию Азарову стало возможно, что Молло возвращается в "Крылья", - прокомментировал трансфер генеральный директор ПФК "Крылья Советов" Виталий Шашков. - Контракт уже подписан, в ближайшее время игрок пройдет медобследование, после чего будет официально внесен в заявку на сезон, передает пресс-служба ФК "КС".
Фото: пресс-служба ФК "КС"
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