Форвард "Крыльев Советов" Павел Яковлев: Нам важно было начать этот год с победы
22 января 2019 21:54
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– Это была наша первая игра после зимнего отпуска и нам важно было начать этот год с победы, чтобы чувствовать себя уверенно. "Жилина" – хороший соперник, крепкий. Сами играют в атаку и нам давали играть в футбол. Моментов по игре получилось довольно много. В первом тайме больше атаковал соперник, во втором мы переломили ситуацию, хотя и в первом тайме "Крылья" тоже смотрелись неплохо. Мы могли забить больше голов, выигрывать крупнее, но где-то не повезло, где-то хорошо сыграл в защите соперник. Главное, что победили и начали с позитива.
– Игра проходила в дневное время, жара ощущалась?
– Не могу сказать, что было слишком жарко. Вполне нормально по ощущениям. Вообще погода и условия для тренировок на первом сборе идеальные. Готовимся к весенней части сезона, набираем форму, получаем игровую практику. Все идет в рабочем режиме.
– В команду зимой влилось несколько новых игроков. Взаимодействие на поле во время игры уже выстраивается?
– Да, в этом сезоне в команде появилось много новых ребят. Уверен, что те, кто пришел зимой, помогут стать "Крыльям" еще сильнее. По поводу взаимодействия скажу, что тренерский штаб постоянно ставит перед нами задачи на тренировках и в матчах, а мы стараемся их выполнять.
– На правах бывшего спартаковца помогаешь адаптироваться в "Крыльях" новому спартаковскому десанту?
– Всегда рад помочь, если есть необходимость, что-то подсказать в бытовом плане. О Самаре уже немного пообщались. Но в принципе, ребята перешли к нам почти все опытные, сами уже все знают.
Фото: ФК "КС"
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