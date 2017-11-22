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Новости /  Спорт /  Спорт в регионе  

Форвард БК «Самара» Алексей Чиликин стал гостем урока «Знакомство с профессией» в самарской школе

22 ноября 2017 15:02
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Пятиклассники с присущей им непосредственностью буквально завалили Алексея самыми разными вопросами. И несколько раз ставили его в тупик, заставляя брать паузу на раздумья. Но отвечал он со всей искренностью, рассказав слушателям немало интересных историй
22 ноября форвард БК «Самара» Алексей Чиликин, который сейчас восстанавливается от травмы, стал гостем урока «Знакомство с профессией» в самарской школе №12, где рассказал учащимся 5-го класса о работе баскетболиста.

Пятиклассники с присущей им непосредственностью буквально завалили Алексея самыми разными вопросами. И несколько раз ставили его в тупик, заставляя брать паузу на раздумья. Но отвечал он со всей искренностью, рассказав слушателям немало интересных историй из своей жизни.

Например, что ему пришлось поменять четыре школы — так, чтобы была возможность совмещать баскетбол и учебу. Или что самым главным разочарованием в его карьере стало поражение от сборной Испании в матче за третье место на молодежном чемпионате Европы в 2013 году: «очень уж хотелось завоевать медаль со сборной России, и когда мы проиграли испанцам, я чуть не плакал».

Случалось ли ему участвовать в драках во время матчей? Кто его кумир? Как он относится к женскому баскетболу? И интересуется ли каким-то другим видом спорта, кроме баскетбола? Алексей ответил на все эти и с десяток других, не менее интригующих вопросов.
По завершении урока Чиликин пригласил ребят на ближайшие домашние матчи «Самары», а также вручил им сувениры с символикой клуба.

Алексей Чиликин, форвард БК «Самара»:

- Мероприятие сегодня прошло весело. Мы пообщались с детьми, я им рассказал о том, что такое баскетбол и спорт в целом, обсудили самые разные моменты. Было прикольно. Например, меня поставил в тупик вопрос про неловкие моменты, которые со мной случались на площадке, я даже не сразу вспомнил такие... А вообще с детьми общаться, конечно, проще, чем с профессиональными журналистами — здесь не нужно так серьезно настраиваться.

Мария Брагина, учитель русского языка и литературы школы №12 г.о. Самара:

- Сегодня к нам в гости пришел замечательный спортсмен из баскетбольного клуба «Самара». Алексей рассказал детям, чем он занимается и почему его профессия — профессия баскетболиста — такая интересная. Дети очень ждали этого визита, и вот наконец он состоялся, за что мы Алексею очень благодарны. До этого к нам приходили промышленный альпинист, работник завода «Прогресс», инженер-нефтяник — то есть в основном представители инженерных профессий. А сейчас был представитель спорта, и это было очень интересно. Тем более, это интересно пятиклассникам: они в таком возрасте, когда им уже пора задумываться над тем, что же им нравится, поэтому они так активно слушают и пытаются зацепиться за ту информацию, которая может пригодиться им в будущем при выборе профессии, сообщает пресс-служба БК "Самара". 
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