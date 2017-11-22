Форвард БК «Самара» Алексей Чиликин стал гостем урока «Знакомство с профессией» в самарской школе

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Пятиклассники с присущей им непосредственностью буквально завалили Алексея самыми разными вопросами. И несколько раз ставили его в тупик, заставляя брать паузу на раздумья. Но отвечал он со всей искренностью, рассказав слушателям немало интересных историй из своей жизни.Например, что ему пришлось поменять четыре школы — так, чтобы была возможность совмещать баскетбол и учебу. Или что самым главным разочарованием в его карьере стало поражение от сборной Испании в матче за третье место на молодежном чемпионате Европы в 2013 году: «очень уж хотелось завоевать медаль со сборной России, и когда мы проиграли испанцам, я чуть не плакал».Случалось ли ему участвовать в драках во время матчей? Кто его кумир? Как он относится к женскому баскетболу? И интересуется ли каким-то другим видом спорта, кроме баскетбола? Алексей ответил на все эти и с десяток других, не менее интригующих вопросов.По завершении урока Чиликин пригласил ребят на ближайшие домашние матчи «Самары», а также вручил им сувениры с символикой клуба.- Мероприятие сегодня прошло весело. Мы пообщались с детьми, я им рассказал о том, что такое баскетбол и спорт в целом, обсудили самые разные моменты. Было прикольно. Например, меня поставил в тупик вопрос про неловкие моменты, которые со мной случались на площадке, я даже не сразу вспомнил такие... А вообще с детьми общаться, конечно, проще, чем с профессиональными журналистами — здесь не нужно так серьезно настраиваться.- Сегодня к нам в гости пришел замечательный спортсмен из баскетбольного клуба «Самара». Алексей рассказал детям, чем он занимается и почему его профессия — профессия баскетболиста — такая интересная. Дети очень ждали этого визита, и вот наконец он состоялся, за что мы Алексею очень благодарны. До этого к нам приходили промышленный альпинист, работник завода «Прогресс», инженер-нефтяник — то есть в основном представители инженерных профессий. А сейчас был представитель спорта, и это было очень интересно. Тем более, это интересно пятиклассникам: они в таком возрасте, когда им уже пора задумываться над тем, что же им нравится, поэтому они так активно слушают и пытаются зацепиться за ту информацию, которая может пригодиться им в будущем при выборе профессии, сообщает пресс-служба БК "Самара".