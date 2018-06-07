Forbes опубликовал список самых высокооплачиваемых спортсменов планеты

В общей сложности боксер заработал в 2017 году $285 млн благодаря рекламным контрактам с Hublot и Tequilla Avion. Он стал третьим спортсменом в истории после Майкла Джордана и Тайгера Вудса, кому удалось заработать $1 млрд за карьеру в профессиональном спорте.Второе, третье и пятое места в рейтинге у футболистов Лионеля Месси ($111 млн), Криштиану Роналду ($108 млн) и Неймара ($90 млн). Большая часть их доходов пришлась на рекламные контракты.40 из 100 мест в рейтинге заняли представители Национальной баскетбольной ассоциации, увеличившей доходы благодаря контрактам с телевидением. Наивысшая позиция (шестая) у Леброна Джеймса с $85,5 млн. Также в десятку вошел баскетболист Стивен Карри ($76,9 млн).Седьмое место ($77 млн) занял теннисист Роджер Федерер, девятое и десятое — звезды американского футбола Мэтт Райан ($67,3 млн) и Мэтью Стаффорд ($59,5 млн).Из звезд F1 наивысшую (12-ю) позицию занял британец Льюис Хэмилтон ($51 млн).В прошлом году в топ-100 единственной женщиной была теннисистка Серена Уильямс. Но после рождения дочери и вынужденного перерыва в карьере ее годовой доход рухнул до $62 тыс.Из спортсменов стран бывшего СССР в рейтинг попал лишь боксер Геннадий Головкин из Казахстана, который заработал за год $25 млн. Россиян в списке не оказалось совсем.Фото из открытых источников