Финал Кубка России в женском одиночном катании получился невероятно напряжённым
22 февраля 2019 21:12
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Но первой в произвольной выстрелила фигуристка, которая занимала седьмое место. Анна Тарусина выдала мощный прокат и заняла промежуточную первую строчку с результатом в 205 баллов. Затем её подвинула коллега по группе Сергея Давыдова — Виктория Васильева — почти 209 баллов.
А затем в игру вступили главные претендентки на победу и, соответственно, на поездку в Японию на чемпионат мира. Елизавета Туктамышева, накануне не сумевшая приземлить тройной аксель, в этот раз успешно совладала с самым сложным элементом в женском фигурном катании и улетела от всех преследовательниц, набрав 221 балл.
Опередившая Туктамышеву накануне Анастасия Губанова не смогла исполнить произвольную программу так же здорово, как короткую, и в итоге не вмешалась в борьбу за медали.
А вот главная фаворитка местных болельщиков Евгения Медведева своего не упустила. Двукратная чемпионка мира и Европы допустила падение в произвольной программе, но гандикапа по итогам короткой программы ей хватило, чтобы остаться в лидерах, пусть отрыв от Туктамышевой был минимальным — всего 1,7 балла.
Последней, кто мог помешать Медведевой одержать первую победу в сезоне, была Станислава Константинова — ещё одна претендентка на попадание в сборную на чемпионат мира. Накануне она отстала от Евгении на балл с небольшим, но в произвольной не сумела совладать с нервами, существенно отстав от претенденток на медали и выпав из призовой тройки.
В итоге Евгения Медведева завоевала золотую медаль в финале Кубка России. Елизавета Туктамышева стала второй, Виктория Васильева — третьей. Кто же теперь поедет в Японию?
Фото: соцсети
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