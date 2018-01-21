«Фигурное катание на Олимпиаде будет просто ух», — заявил Мутко
21 января 2018 19:21
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«Можно просто порадоваться — фигурное катание на Олимпиаде будет просто «ух», — сказал Мутко. Он отметил, что российские спортсмены «выступили достойно» на Чемпионате Европы.
В воскресенье, 21 января, Российская федерации фигурного катания составила список спортсменов на Олимпиаду. В него вошли Евгения Тарасова и Владимир Морозов, Ксения Столбова и Федор Климов, а также Наталья Забияко и Александр Энберт, которые выступят в парном катании. В мужском одиночном катании Россию будут представлять Михаил Коляда и Дмитрий Алиев, а в женском — Евгения Медведева, Алина Загитова и Мария Сотскова. В танцах на льду выступят Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьев, а также Александра Степанова и Иван Букин. Список российских фигуристов должен утвердить Международный олимпийский комитет. После этого спортсмены смогут принять участие в зимних Играх.
Российский вице-премьер высказал свое мнение о некоторых спортсменках, которые были включены в состав российской сборной. Мутко назвал 18-летнюю Евгению Медведеву, которая будет принимать участие в состязаниях по одиночному женскому катаю, «великой спортсменкой». «Женя не проигрывала весь олимпийский цикл, но случаются травмы, спорт есть спорт, ей нужно еще немного времени», — сказал вице-премьер. Он также назвал талантливыми фигуристками Алину Загитову, и Марию Сотскову, которая заняла четвертное место на Чемпионате Европе.
Говоря о парном катании, Мутко упомянул Евгению Тарасову и Владимира Морозова, которых он назвал «блестящей группой» и «прекрасной молодежью». Также он сказал, что «очень болеет» за пару Ксении Столбовой и Федора Климова. Вице-премьер отметил, что у них «сложный сезон» и были травмы. «Замечательную борьбу и замечательные выступления показывают Боброва и Соловьев, Степанова и Букин», — сказал Мутко.
Говоря о составе на одиночное мужское катание, вице-премьер отметил Дмитрия Алиева, который занял второе место на домашнем чемпионате Европы. «Он выступал в последней разминке, последним номером после [Хавьера] Фернандеса и не дрогнул — спокойно вышел и откатал. Это новая плеяда, новая генерация спортсменов», — сказал Мутко. Хавьер Фернандес — испанский фигурист и шестикратный чемпион Европы.
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