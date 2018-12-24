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Новости /  Спорт /  Спорт в регионе  

Фигуристы из Тольятти выступят на чемпионате Европы

24 декабря 2018 13:51
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Фигуристы из Тольятти выступят на чемпионате Европы
Они выиграли бронзу чемпионата России.

Танцевальная пара из Тольятти Софья Евдокимова-Егор Базин, выигравшие бронзу чемпионата России, выступят на чемпионате Европы (Минск, 21-17 января) и Всемирной зимней Универсиаде (Красноярск, 2-12 марта). Такое решение принято Федерацией фигурного катания на коньках России, сообщает Минспорта региона.

Впервые в своей карьеры тольяттинские фигуристы стали призерами чемпионата России, выиграв бронзовые медали.
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