ФК «Сызрань-2003» одержал победу в первом домашнем матче сезона
7 августа 2018 20:22
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Для подопечных Дмитрия Воецкого это первая домашняя победа, а также — в Первенстве России ПФЛ в сезоне 2018\2019,передает «СО» ОНЛАЙН.
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