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Новости /  Спорт /  Спорт в регионе  

ФК «Сызрань-2003» одержал победу в первом домашнем матче сезона

7 августа 2018 20:22
15
Встреча с «Уралом-2», которая прошла в Сызрани, завершилась со счетом 2:1.
Встреча с «Уралом-2», которая прошла в Сызрани, завершилась со счетом 2:1.

Для подопечных Дмитрия Воецкого это первая домашняя победа, а также — в Первенстве России ПФЛ в сезоне 2018\2019,передает «СО» ОНЛАЙН
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