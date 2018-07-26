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ФК "Крылья Советов" рассказывает как добраться до "Самара Арены" в день матча нашей команды с ЦСКА

26 июля 2018 20:08
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Футбольный клуб "Крылья Советов" знакомит вас со схемой организации движения транспорта 31 июля – в день проведения матча первого тура РПЛ, в котором наша команда на стадионе "Самара Арена" сыграет с московским ЦСКА. Начало встречи – в 20:00.

Трамваи

В 16:00 от остановки "Барбошина поляна" начнут движение трамваи, следующие по маршруту (S5k) "Барбошина поляна – Стадион".

Для граждан, прибывающих железнодорожным транспортом в Самару, дополнительно назначены трамваи (S5) от Железнодорожного вокзала до стадиона.

После окончания матча стадион можно будет покинуть по маршруту (S5k) "Стадион – Барбошина поляна". Посадка будет осуществляться на правой площадке от стадиона.

Для болельщиков ЦСКА со стадиона после окончания матча будут поданы трамваи, которые проследуют по маршруту S5 до Железнодорожного вокзала. Посадка будет осуществляться на левой площадке от стадиона.

Автобусы

Со стороны Московского шоссе

№ 1 п. Управленческий – Ж/Д вокзал"

№ 51 "п. Красная Глинка – пл. Кирова"

№ 67 "мкр "Крутые Ключи" – Ж/Д вокзал"

№ 45 "пос. Жигулевские Сады – а/ст "Аврора"

№ 96 "мкр "Красный Пахарь" – ул. Тухачевского"

№ 205 "ТЦ "Мега" – Речной Вокзал"

№ 210 "п. Управленческий – ЦУМ "Самара"

№ 295 "ТЦ "Мега" – 6-й причал"

Со стороны ул. Демократической

№ 50 "п. Красная Глинка – пл. Кирова"

Автомобильный транспорт

Предусмотрено использование такси с определением мест посадки-высадки пассажиров на Северной парковке стадиона и со стороны Московского шоссе. Побробности в Приложениях, передает пресс-служба ФК "КС".
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