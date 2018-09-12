ФК "Крылья Советов" набирает группу для экскурсии по стадиону "Самара Арена"
12 сентября 2018 19:39
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Минимальная экскурсионная группа – от 30 человек. Заявки принимаются до 17.09.2018 на почту: emmagid@mail.ru.
Экскурсовод Эмма Хазанова 89277452698
В заявке необходимо указать ФИО полностью, паспортные данные либо свидетельства о рождении, телефон контакта.
О следующих экскурсиях, которые также планируются и в дни матчей футбольного клуба "Крылья Советов" будет сообщено дополнительно.
Дополнительная информация по телефонам: 89277452698 (Эмма) и 89171017524 (Светлана)
Важно: Для проноса фото- и видеоаппаратуры необходимо заполнить соответствующую заявку (Форму клуб предоставит по электронной почте).
Фото: ФК "КС"
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