ФК "КС" благодарит болельщиков за цветовой перфоманс на матче "КС" – "Локомотив"
21 августа 2018 20:41
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На всех входах успехом пользовались и собирали очереди точки по нанесению аквагрима. Работали матчевые фотозоны, а любителей футбола развлекали ходулисты и мимы-велосипедисты. Зажигательно выступила музыкальная группа ЧИКАГА БЭНД, всех любителей футбола обучала танцам школа "Бруклин". Для самых маленьких болельщиков работала детская площадка с динозаврами от "Дорожного радио" и футбольная зона активностей от телеканала СТС. Здесь же для болельщики могли насладиться оркестровой музыкой. Приятным сюрпризом для родителей с детьми стали паровозики, которые курсировали между вторым и третьим гейтами и бесплатно возили семьи.
На последней миле болельщиков встречали барабанщики коллектива "Саботаж" и джазовый коллектив "Джем".
Удался и цветовой перфоманс от "Крыльев Советов" и титульного партнера клуба – букмекерской компании Parimatch. Перед игрой на зрительские кресла были разложены специальные листовки клубных цветов – зеленого, белого и синего. Болельщики с удовольствием поддержали акцию и встретили выход команд поднятием листовок, что окрасило "Самара Арену" в цвета "Крыльев". На оборотной стороне листовок всех болельщиков ждал приятный бонус от компании Parimatch, а также постер команды и календарь на сезон 2018/2019, передает пресс-служба ФК "КС".
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