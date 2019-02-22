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ФИФА запретила Роману Абрамовичу покупать футболистов для "Челси"

22 февраля 2019 23:16
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Клуб подвергся санкциям за нарушения правил при переходах несовершеннолетних игроков.
Международная федерация футбола (ФИФА) запретила лондонскому клубу "Челси", который финансирует российский бизнесмен Роман Абрамович, регистрировать новых игроков в ближайшие два трансферных окна. Клуб подвергся санкциям за нарушения правил при переходах несовершеннолетних игроков, передает newsru.com.

Как сообщает пресс-служба ФИФА, "Челси" признан виновным в нарушении правил при переходах 29 несовершеннолетних игроков, а также других нарушений, связанных с требованиями к регистрации футболистов.

Клуб не сможет регистрировать новичков до лета 2020 года. Кроме того, "Челси" обязан выплатить 600 тысяч швейцарских франков в качестве штрафа и должен в течение 90 дней исправить ситуацию.

Футбольную ассоциацию Англии в рамках этого дела оштрафовали на 510 тысяч франков.

Отмечается, что запрет не распространяется на исходящие трансферы. В период действия санкций игроки имеют право переходить из "Челси" в другие клубы.

"Челси" имеет право обжаловать решение в апелляционном комитете ФИФА и в Спортивном арбитражном суде.

Похожие запреты ранее накладывали на испанские клубы "Атлетико" и "Барселона". 
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