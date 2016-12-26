ФИФА представила еще один презентационный видеоролик про Самару
26 декабря 2016 11:27
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Очередной видеоролик представляет Самару в качестве города, принимающего чемпионат мира по футболу 2018 года.
В новом видео ФИФА показали вертолетную площадку, сквер Пушкина и Иверский монастырь, драматический театр и бункер Сталина, ул. Ленинградскую и ракету на пр. Ленина, скульптуру Буратино и другие достопримечательности, а также жителей города, пишет Самру.ру.
Напомним, в 2018 году стадион «Самара Арена» примет шесть матчей чемпионата мира, включая игру группового этапа с участием сборной России и четвертьфинал
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