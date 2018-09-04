Евгений Ищенко (ЦСКА/Самара) - серебряный призер Кубка России по стрельбе из малокалиберного оружия
4 сентября 2018 20:13
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Медали Кубка страны разыграли мужчины в олимпийском упражнении «малокалиберная винтовка, стрельба из трёх положений на дистанции 50 метров».
Спортсмен-инструктор самарского филиала ЦСКА мастер спорта международного класса Евгений Ищенко показал 1165 очков в квалификации и 454.8 очка в финале и стал серебряным призёром. Третье место Кубка страны занял мастер спорта международного
класса из Архангельской области Станислав Кузнецов, попавший 1165 очков в квалификации и 441.4 очка в финале. «Золото» завоевал заслуженный мастер спорта из Ямало-Ненецкого автономного округа Денис Соколов, показав 1176 очков из 1200 возможных в квалификации и 457.7 очка в финале, передает пресс-служба ЦСКА/Самара.
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