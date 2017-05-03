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Энергия-СамГТУ из Самары - в числе лучших студенческих команд страны

3 мая 2017 13:48
81
Энергия-СамГТУ из Самары - в числе лучших студенческих команд страны
Всего такими командами назвали 12.

28-29 апреля в Санкт-Петербурге состоялись матчи Ласт-16 всероссийского плей-офф студенческих команд - Лиги Белова.
На единственную путевку в Суперфинал турнира претендовали четыре команды:
Энергия-СамГТУ, питерский СпбГУПТД (действующий чемпион лиги), екатеринбургский УрГУПС и из Благовещенска. В итоге СамГТУ» взяла верх над БГПУ, но СпбГУПТД завоевал путевку в Суперфинал.

Отметим, что команда «Энергия-СамГТУ» (совместный проект Самарского государственного технического университета и спортивного клуба «Космос») стала первой командой Самарской области, добравшейся до стадии Ласт-16 Лиги Белова и по итогам прошедших матчей попала в число 12 лучших команд страны.

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