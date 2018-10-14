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Новости /  Спорт /  Спорт в регионе  

Емельяненко заявил о нежелании выходить на поединки с россиянами

14 октября 2018 19:19
82
Боец рассказал, что никогда не бился с соотечественниками и хотел бы избежать такой перспективы.
Российский боец смешанного стиля (MMA) Фёдор Емельяненко признался, что просил у организации Bellator не ставить его на бои против соотечественников. Об этом спортсмен заявил в Нью-Йорке после победы в полуфинале Гран-при Bellator над американцем Чейлом Сонненом 14 октября, сообщает life.ru со ссылкой на агентство ТАСС.

— Многим российским бойцам я лично помогал. И мне не так важно, как ко мне относятся. Для меня важно моё отношение к ним, — сказал Емельяненко.

После боя Соннен и Емельяненко провели дружескую встречу, россиянин сделал сопернику подарок, после чего они обнялись.

В финале Гран-при Bellator российский боец встретится с 35-летним американцем Райаном Бейдером.

Ранее Емельяненко заявил, что подумает о завершении карьеры после следующего боя. 
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