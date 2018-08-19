Елена Лапушкина приняла участие в самарском марафоне
19 августа 2018 12:44
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В этом году уникальная трасса в историческом центре получила международный сертификат.
В Самаре можно проводить массовые забеги самого высокого уровня, передает пресс-служба горадминистрации.
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