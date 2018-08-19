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Новости /  Спорт /  Спорт в регионе  

Елена Лапушкина приняла участие в самарском марафоне

19 августа 2018 12:44
297
Она пробежала дистанцию 3000 метров.
Глава Самары Елена Лапушкина приняла участие в самарском марафоне, пробежав дистанцию 3000 метров.

В этом году уникальная трасса в историческом центре получила международный сертификат.

В Самаре можно проводить массовые забеги самого высокого уровня, передает пресс-служба горадминистрации. 
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