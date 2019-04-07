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Экс-тренер сборной Финляндии предложил норвежским лыжникам проводить Кубок астматиков

7 апреля 2019 21:26
89
Он резко высказался против норвежских лыжников, принимающих противоастматические препараты.
Бывший тренер сборной Финляндии по лыжным гонкам Кари-Пекка Кюрё резко высказался против норвежских лыжников, принимающих противоастматические препараты. Кюрё остался недоволен словами норвежки Астрид Якобсен о том, что календарь Кубка мира очень плотный, и такие большие нагрузки приводят к появлению астмы, передает newsru.com.

"Это ложь и попытка оправдаться. Нагрузка на дыхательную систему уменьшилась по сравнению с той, которая была раньше. В 1970-е и 80-е соревнований на Кубке мира было меньше, но они длились дольше и проходили в сложных погодных условиях. В последнее десятилетие гонки почти никогда не проводили в сильный мороз, а раньше в Скандинавии и России гонялись и при минус 15, и при минус 20. Тогда это действительно было сильным стрессом для органов дыхания.

Слова Якобсен звучат неубедительно. Надеюсь, никто кроме норвежских медиа ей не поверит. Лыжам пойдет на пользу, если ни один норвежский астматик не будет насильно участвовать в Кубке мира. Нам не нужны больные норвежцы. Пусть организуют свой Кубок астматиков и выступают там", - приводит слова Кюрё Ilta-Sanomat.

После последнего чемпионат а мира Елена Вяльбе назвала русских лыжников лучшими среди здоровых. Она еще раз повторила, что противоастматические препараты - легализованный допинг.

Президент Федерации лыжных гонок России неоднократно поднимала вопрос доминирования в сборной Норвегии спортсменов, легально получающих медицинские препараты для облегчения дыхания. Ее раздражали успехи норвежцев, так как за эту сборную выступают одни астматики.

На то, что норвежские лыжники балансируют на грани антидопинговых правил, указывали и представители других стран. Однако Всемирное антидопинговое агентство (WADA) не усмотрело в этом нарушения своего кодекса.




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