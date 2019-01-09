Экипаж "КамАЗ-мастер" выиграл второй этап ралли "Дакар"

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Сначала гонщики под управлением Эдуарда Николаева промчались по спецучастку в 84 километра за 1 час, 9 минут и 5 секунд. После этого они проехали ещё 342 километра и потратили на это 3 часа, 47 минут и 51 секунду.В обоих случаях следом за россиянами к концу дистанции прибыли голландцы. На втором этапе третьими стали также россияне — экипаж Дмитрия Сотникова.Ралли-рейд "Дакар" стартовал 6 января 2019 года и стал уже 41-м по счёту. Впервые в своей истории марафон пройдёт только по территории Перу. Финиш — 17 января.Фото: соцсети