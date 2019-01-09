Экипаж "КамАЗ-мастер" выиграл второй этап ралли "Дакар"
9 января 2019 23:24
208
Сначала гонщики под управлением Эдуарда Николаева промчались по спецучастку в 84 километра за 1 час, 9 минут и 5 секунд. После этого они проехали ещё 342 километра и потратили на это 3 часа, 47 минут и 51 секунду.
В обоих случаях следом за россиянами к концу дистанции прибыли голландцы. На втором этапе третьими стали также россияне — экипаж Дмитрия Сотникова.
Ралли-рейд "Дакар" стартовал 6 января 2019 года и стал уже 41-м по счёту. Впервые в своей истории марафон пройдёт только по территории Перу. Финиш — 17 января.
Фото: соцсети
Добавить комментарий
Комментарии
ЧМ-2018
4 января 2019 12:20
Самарскую область посетило до 500 тысяч человек из более чем 140 стран мира. ЧМ-2018
459
9 декабря 2018 22:11
Туризм из игравших на ЧМ-2018 в Самаре стран-участниц вырос в Россию из Великобритания на 14% до 174 тысяч турпоездок, из Бразилии на 121% до 64 тысяч, из Австралии на 48% до... ЧМ-2018
805
9 ноября 2018 11:00
При этом никто из россиян не выбрал варианты "плохо" или "очень плохо". ЧМ-2018
498
Сочи-2014
14 июля 2014 20:03
Его провел исполнительный комитет МОК. Сочи-2014
7742
7 апреля 2014 16:25
МОК подвел итоги первых в истории страны Олимпийских и Паралимпийских игр. Сочи-2014
8280
17 марта 2014 09:23
На них работали более 8 000 волонтеров. Сочи-2014
8023
Спорт в регионе
9 января 2019 23:24
Российская команда под руководством Эдуарда Николаева проехала 342 километра на 2 минуты и 39 секунд быстрее, чем голландские соперники. Спорт в регионе
207
9 января 2019 16:2075% взрослых считает, что видео и азартные игры нужно запретить
Канал «Москва 24» выпустил в эфир передачу, посвященную видео и азартным играм. Упор был сделан на негативные аспекты гейминга. Игры обвинили в... Спорт в регионе
55
9 января 2019 15:59
Главный тренер минского «Динамо» Сергей Гуренко покидает команду. У специалиста закончился контракт, и клуб решил его не продлевать. Спорт в регионе
211
9 января 2019 13:38
Стадион готовят ко второй части футбольного сезона Премьер-лиги. Спорт в регионе
257
9 января 2019 12:43
Туда же может «переехать» еще одна легенда самарского футбольного клуба. Спорт в регионе
430
9 января 2019 09:25
При этом команда продолжает идти в лидирующей тройке чемпионата. Спорт в регионе
183
8 января 2019 20:39
Первая вдохновляющая победа в изменённом составе! Спорт в регионе
427
Видео
6 января 2019 11:47
Происшествие попало в объектив экшн-камеры. Происшествия
554
3 января 2019 13:04
Их прокомментировал губернатор Дмитрий Азаров. Экономика региона
781
3 января 2019 12:51
Необходимо создать условия для того, чтобы людям было интересно, заявил Дмитрий Азаров. Социум
743
2 января 2019 12:45
700 новогодних игрушек представлено в Музее Победы в Москве. Социум
960
2 января 2019 12:12
Регион подводит итоги 2018 года. Социум
621
31 декабря 2018 10:25
Современные технологии дают возможность воспроизвести на поверхности ёлок разнообразные тематические сюжеты под музыку. Культура
1231
Фоторепортажи
7 ноября 2018 20:49
Мероприятие было приурочено к Параду Памяти. Социум
1420
7 ноября 2018 17:40
Его посетили представители 13 делегаций иностранных государств. Социум
1236
6 октября 2018 19:31
Мероприятие состоялось в рамках фестиваля "Ожившие страницы истории". Социум
1580
9 сентября 2018 16:23
Сегодня праздник завершится фейерверком. Культура
1972
27 августа 2018 11:22
Организаторы надеются, что он порадует горожан и на будущий год. Культура
2135
25 августа 2018 22:24
В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад. Культура
3365
Мероприятия