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Экипаж "КамАЗ-мастер" выиграл второй этап ралли "Дакар"

9 января 2019 23:24
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Российская команда под руководством Эдуарда Николаева проехала 342 километра на 2 минуты и 39 секунд быстрее, чем голландские соперники.
Экипаж российской команды "КамАЗ-мастер" первым преодолел подряд два этапа ралли-марафона "Дакар", пишет life.ru со ссылкой на ТАСС.

Сначала гонщики под управлением Эдуарда Николаева промчались по спецучастку в 84 километра за 1 час, 9 минут и 5 секунд. После этого они проехали ещё 342 километра и потратили на это 3 часа, 47 минут и 51 секунду.

В обоих случаях следом за россиянами к концу дистанции прибыли голландцы. На втором этапе третьими стали также россияне — экипаж Дмитрия Сотникова.

Ралли-рейд "Дакар" стартовал 6 января 2019 года и стал уже 41-м по счёту. Впервые в своей истории марафон пройдёт только по территории Перу. Финиш — 17 января. 


Фото:  соцсети
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