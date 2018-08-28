Я нашел ошибку
Главные новости: 
Полиция возбудила уголовное дело по факту незаконной вырубки деревьев во дворе на улице Н. Панова
Полиция возбудила уголовное дело по факту незаконной вырубки деревьев во дворе на улице Н. Панова
Гостям киновечера была представлена насыщенная и разнообразная программа.
В Центре российской кинематографии «Художественный» прошли мероприятия, посвященные Дню российского кино
В ведомстве отметили, что особое внимание нужно обратить на качество учебников для детей младшего возраста.
В Роспотребнадзоре рассказали, сколько должен весить рюкзак
На секции "Внешкольное образование - путь к успеху" обсудили важность дополнительного образования
На секции "Внешкольное образование - путь к успеху" обсудили важность дополнительного образования
От полученных ранений восьмилетний мальчик погиб на месте, ещё пять человек были госпитализированы.
В Кировской области многодетная семья разбилась в ДТП из-за кабана
Президент России Владимир Путин решил рассказать о своем отношении к пенсионной реформе в телевизионном обращении в среду из-за важности темы, а не из-за снижения рейтингов.
Песков объяснил решение Путина выступить с обращением по реформе пенсий
Один из триумфаторов - 16-летний Александр Снопов.
В Самару с Чемпионата мира по тхэквандо вернулась команда из 8 спортсменов - участников сборной России
Руководитель департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров принёс публичные извинения главному тренеру «Крыльев Советов» Андрею Тихонову.
Егоров извинился перед Тихоновым за слова после игры «Енисей» – «Крылья»
сегодня  Вторник, 28 августа, 19:40
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  +23 °C, Тольятти  +23 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 28/08:
USD 67.4
-0.39
EUR 78.23
-0.18
Искать
Новости /  Спорт /  Спорт в регионе  

Егоров извинился перед Тихоновым за слова после игры «Енисей» – «Крылья»

28 августа 2018 17:46
115
Руководитель департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров принёс публичные извинения главному тренеру «Крыльев Советов» Андрею Тихонову.
Руководитель департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров принёс публичные извинения главному тренеру «Крыльев Советов» Андрею Тихонову за слова, сказанные им после матча самарцев с красноярским «Енисеем» в пятом туре Российской Премьер-Лиги (0:1).

«Я понимаю, как не просто семье читать все негативные комментарии и ссылки. Понимаю, как переживает семья Андрея Валерьевича Тихонова. Я допустил недопустимые высказывания в адрес его семьи и хочу извиниться перед ним и его семьёй. Я сделал неправильные вещи и публично приношу свои извинения», — передаёт слова Егорова корреспондент «Чемпионата» Павел Левкович.

Напомним после матча «Енисей» — «Крылья Советов» Тихонов раскритиковал главного арбитра встречи Михаила Вилкова, после чего Егоров встал на защиту своего подопечного и заявил следующее: «Я не учу Тихонова тренировать, пусть он не учит меня работать. Он сына своего постоянно везде за собой таскает. И не надо мне про родственные связи говорить», передает championat.com
Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



ЧМ-2018
22 августа 2018  21:19
В свою очередь, позитивные изменения почувствовали и жители областной столицы.
Пиво, раки, набережная и гостеприимство самарцев: что больше всего понравилось иностранцам в областной столице
В свою очередь, позитивные изменения почувствовали и жители областной столицы.  ЧМ-2018
431
5 августа 2018  14:20
Основными пунктами прибытия болельщиков стали Москва и Санкт-Петербург.
Больше всего фанатов приехали на ЧМ-2018 из Китая, США и Мексики
Основными пунктами прибытия болельщиков стали Москва и Санкт-Петербург.  ЧМ-2018
441
3 августа 2018  11:19
Сборная России оценила граффити победы над Испанией в Самаре
Сборная России оценила граффити победы над Испанией в Самаре
Пост с изображением самарского граффити появился в Твиттере национальной команды. ЧМ-2018
352
Весь список
Сочи-2014
14 июля 2014  20:03
Итоги соцопроса подтвердили уникальность и популярность Олимпиады в Сочи по всему миру
Итоги соцопроса подтвердили уникальность и популярность Олимпиады в Сочи по всему миру
Его провел исполнительный комитет МОК. Сочи-2014
7491
7 апреля 2014  16:25
Россия благодаря Олимпиаде получила статус лидера мирового спорта на период 2013-2018 годов
Россия благодаря Олимпиаде получила статус лидера мирового спорта на период 2013-2018 годов
МОК подвел итоги первых в истории страны Олимпийских и Паралимпийских игр. Сочи-2014
8032
17 марта 2014  09:23
В Сочи триумфально завершились Паралимпийские игры
В Сочи триумфально завершились Паралимпийские игры
На них работали более 8 000 волонтеров. Сочи-2014
7800
Весь список
Спорт в регионе
28 августа 2018  18:02
Один из триумфаторов - 16-летний Александр Снопов.
В Самару с Чемпионата мира по тхэквандо вернулась команда из 8 спортсменов - участников сборной России
Один из триумфаторов - 16-летний Александр Снопов.  Спорт в регионе
74
28 августа 2018  17:46
Руководитель департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров принёс публичные извинения главному тренеру «Крыльев Советов» Андрею Тихонову.
Егоров извинился перед Тихоновым за слова после игры «Енисей» – «Крылья»
Руководитель департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров принёс публичные извинения главному тренеру «Крыльев Советов» Андрею... Спорт в регионе
114
28 августа 2018  14:00
"Крылья Советов" вдесятером проиграли "Енисею"
Единственный гол самарцы пропустили на 44-й минуте. Спорт в регионе
112
28 августа 2018  11:16
Впервые на самарской земле пройдут матчи российской мини-футбольной Суперлиги
Впервые на самарской земле пройдут матчи российской мини-футбольной Суперлиги
МФК «Динамо» — померится силами с МФК «Норильский никель». Спорт в регионе
151
28 августа 2018  11:06
Самарская гимнастка отличилась на мировом Кубке Вызова
Самарская гимнастка отличилась на мировом Кубке Вызова
Состязания прошли в Казани.  Спорт в регионе
157
28 августа 2018  10:26
К 1 сентября билеты для школьников на матч
К 1 сентября билеты для школьников на матч "Крылья Советов" – "Анжи" по 1 рублю
При этом необходимо, чтобы на матч пришел также взрослый. Спорт в регионе
132
27 августа 2018  19:30
В подарок чапаевским хоккеистам - клюшка с автографом легенды мирового хоккея Владислава Третьяка.
В Чапаевске открыт крытый каток с искусственным льдом "Старт"
В подарок чапаевским хоккеистам - клюшка с автографом легенды мирового хоккея Владислава Третьяка.  Спорт в регионе
295
Весь список


Видео
27 августа 2018  10:05
«Енисей» анонсировал игру с «Крыльями» в стиле Angry Birds
«Енисей» анонсировал игру с «Крыльями Советов» в стиле Angry Birds
Игра Енисей - Крылья Советов в рамках пятого тура РПЛ пройдет 27 августа.
Спорт в регионе
210
6 августа 2018  10:34
Яндекс.Навигатор заговорил голосом Артёма Дзюбы
Яндекс.Навигатор заговорил голосом Артёма Дзюбы
Футболист записал более 120 фраз.
Транспорт
760
26 июля 2018  11:32
Появилось видео задержания замначальника областного управления Росгвардии Дмитрия Сазонова
Появилось видео задержания замначальника областного управления Росгвардии Дмитрия Сазонова
Его задержали в момент получения взятки в сумме 100 тыс. руб.
Криминал
1382
25 июля 2018  20:35
Станислав Черчесов подпишет новый контракт с РФС и останется во главе сборной России
Станислав Черчесов подпишет новый контракт с РФС и останется во главе сборной России
Он будет готовить команду к чемпионату Европы. В стране
1020
22 июля 2018  10:17
В Самаре ливнем затопило гипермаркет «Леруа Мерлен» в ТЦ «Космопорт»: видео
В Самаре ливнем затопило гипермаркет «Леруа Мерлен» в ТЦ «Космопорт»: видео
На некоторых улицах серьезно повреждена проезжая часть.
Происшествия
1758
12 июля 2018  11:11
Четверо подростков за 30 секунд ограбили магазин на 27 тысяч долларов Они унесли с собой 26 гаджетов.
Четверо подростков за 30 секунд ограбили магазин на 27 тысяч долларов
Они унесли с собой 26 гаджетов.
Происшествия
1519
Весь список

Фоторепортажи
27 августа 2018  11:22
В Самаре прошел последний день фестиваля уличных театров
В Самаре прошел последний день фестиваля уличных театров "Пластилиновый дождь": фото
Организаторы надеются, что он порадует горожан и на будущий год.
Культура
222
25 августа 2018  22:24
В Самаре состоялся фестиваль цветов: ФОТО В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад.
В Самаре состоялся фестиваль цветов: ФОТО
В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад.
Культура
1136
22 августа 2018  22:45
В Самаре открылся фестиваль уличного искусства Пластилиновый дождь: ФОТО
В Самаре открылся фестиваль уличного искусства "Пластилиновый дождь": ФОТО
Он пройдет в новом формате, в течение 5 вечеров.
Культура
763
19 августа 2018  21:53
В Самаре на площади Куйбышева прошел концерт классической музыки: ФОТО Он был приурочен к открытию 88 театрального сезона.
В Самаре на площади Куйбышева прошел концерт классической музыки: ФОТО
Он был приурочен к открытию 88 театрального сезона.
Культура
865
11 августа 2018  18:17
В Самаре проходит фестиваль, посвященный Harley-Davidson
В Самаре проходит фестиваль, посвященный Harley-Davidson
Желающие при наличии прав категории "А" могут протестировать знаменитые модели.
Спорт в регионе
867
11 августа 2018  17:06
День физкультурника отметили в Самаре: ФОТО
День физкультурника отметили в Самаре: ФОТО
Горожан ждали порядка 50 площадок с разными видами спорта.
Спорт в регионе
624
Весь список

Мероприятия
В Центре российской кинематографии «Художественный» прошли мероприятия, посвященные Дню российского кино
Самарский литературный музей приглашает всех детей и родителей на традиционный семейный праздник на усадьбе
На медицинской конференции обсудили вопросы регенеративной медицины
Весь список
Праздники России

  • Персональные данные
  • Публикуем решение суда