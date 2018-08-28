Егоров извинился перед Тихоновым за слова после игры «Енисей» – «Крылья»
28 августа 2018 17:46
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«Я понимаю, как не просто семье читать все негативные комментарии и ссылки. Понимаю, как переживает семья Андрея Валерьевича Тихонова. Я допустил недопустимые высказывания в адрес его семьи и хочу извиниться перед ним и его семьёй. Я сделал неправильные вещи и публично приношу свои извинения», — передаёт слова Егорова корреспондент «Чемпионата» Павел Левкович.
Напомним после матча «Енисей» — «Крылья Советов» Тихонов раскритиковал главного арбитра встречи Михаила Вилкова, после чего Егоров встал на защиту своего подопечного и заявил следующее: «Я не учу Тихонова тренировать, пусть он не учит меня работать. Он сына своего постоянно везде за собой таскает. И не надо мне про родственные связи говорить», передает championat.com.
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