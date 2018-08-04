Дзюбу признали лучшим игроком первого тура РПЛ
4 августа 2018 16:28
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В первом туре петербургский "Зенит" обыграл красноярский "Енисей" со счётом 2:0. Голами отличились Артём Дзюба и Далер Кузяев.
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