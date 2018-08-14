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Дзюба заявил, что остаётся в "Зените"

14 августа 2018 22:59
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После неудачной попытки уехать в Англию футболист рассказал, что российские агенты очень ненадёжны.
Нападающий футбольного клуба "Зенит" Артём Дзюба заявил, что не покинет команду, передает life.ru. Об этом сообщает пресс-служба питерского клуба.

После неудачной попытки уехать в Англию футболист рассказал, что российские агенты очень ненадёжны. 






— Хотел уехать в Англию, но очередной агент меня кинул. Понял, что российские агенты на 99 процентов не совсем солидные люди. Это жизнь, я очень рад, что остался в "Зените", — сказал Дзюба. 


Фото: соцсети
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