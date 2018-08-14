Дзюба заявил, что остаётся в "Зените"
14 августа 2018 22:59
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После неудачной попытки уехать в Англию футболист рассказал, что российские агенты очень ненадёжны.
— Хотел уехать в Англию, но очередной агент меня кинул. Понял, что российские агенты на 99 процентов не совсем солидные люди. Это жизнь, я очень рад, что остался в "Зените", — сказал Дзюба.
Фото: соцсети
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