Джано Ананидзе переходит в "Крылья Советов" на правах аренды

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Полузащитник московского "Спартака", 26-летний Джано Ананидзе в весенней части сезона на правах аренды будет выступать за "Крылья Советов". Сегодня в Москве игрок подписал соглашение с самарским клубом. За "Крылья" Ананидзе будет выступать под 10 номером.Джано выступает за "Спартак" с 2009 года. В сезоне 2013/14 Ананидзе на правах аренды играл за "Ростов" под руководством Миодрага Божовича, с которым завоевал Кубок России. Джано является игроком национальной сборной Грузии, передает пресс-служба ПФК "КС".Фото: пресс-служба ПФК "КС"