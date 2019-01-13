Джано Ананидзе переходит в "Крылья Советов" на правах аренды
13 января 2019 21:53
144
Джано выступает за "Спартак" с 2009 года. В сезоне 2013/14 Ананидзе на правах аренды играл за "Ростов" под руководством Миодрага Божовича, с которым завоевал Кубок России. Джано является игроком национальной сборной Грузии, передает пресс-служба ПФК "КС".
Фото: пресс-служба ПФК "КС"
Добавить комментарий
Комментарии
ЧМ-2018
4 января 2019 12:20
Самарскую область посетило до 500 тысяч человек из более чем 140 стран мира. ЧМ-2018
489
9 декабря 2018 22:11
Туризм из игравших на ЧМ-2018 в Самаре стран-участниц вырос в Россию из Великобритания на 14% до 174 тысяч турпоездок, из Бразилии на 121% до 64 тысяч, из Австралии на 48% до... ЧМ-2018
823
9 ноября 2018 11:00
При этом никто из россиян не выбрал варианты "плохо" или "очень плохо". ЧМ-2018
514
Сочи-2014
14 июля 2014 20:03
Его провел исполнительный комитет МОК. Сочи-2014
7755
7 апреля 2014 16:25
МОК подвел итоги первых в истории страны Олимпийских и Паралимпийских игр. Сочи-2014
8293
17 марта 2014 09:23
На них работали более 8 000 волонтеров. Сочи-2014
8035
Спорт в регионе
13 января 2019 23:17
Пилот LADA Sport ROSNEFT Кирилл Ладыгин уже в шестой раз стал победителем традиционной Гонки Чемпионов. Спорт в регионе
38
13 января 2019 22:19
Еще на один сезон. Спорт в регионе
89
13 января 2019 21:53
Джано выступает за "Спартак" с 2009 года. Спорт в регионе
143
13 января 2019 19:33
Состав клуба пополнили Артем Тимофеев, Джано Ананидзе, Александр Самедов, Роман Шишкин, Максим Карпов и Антон Зиньковский. Спорт в регионе
292
13 января 2019 19:30
Роман Шишкин хорошо знаком самарским любителям футбола. В сезоне-2009 защитник уже выступал за "Крылья Советов" и сыграл за нашу команду 25 матчей. Спорт в регионе
241
13 января 2019 19:26
Игрок подписал трехлетний контракт с нашим клубом. 22-летний нападающий – воспитанник академии "Чертаново". Спорт в регионе
255
13 января 2019 17:17
С 2011 Александр играл за сборную России, и на домашнем Чемпионате Мира принял участие во всех матчах сборной. Спорт в регионе
312
Видео
12 января 2019 12:20
Работа организована в две смены. ЖКХ
447
6 января 2019 11:47
Происшествие попало в объектив экшн-камеры. Происшествия
640
3 января 2019 13:04
Их прокомментировал губернатор Дмитрий Азаров. Экономика региона
849
3 января 2019 12:51
Необходимо создать условия для того, чтобы людям было интересно, заявил Дмитрий Азаров. Социум
776
2 января 2019 12:45
700 новогодних игрушек представлено в Музее Победы в Москве. Социум
1032
2 января 2019 12:12
Регион подводит итоги 2018 года. Социум
679
Фоторепортажи
7 ноября 2018 20:49
Мероприятие было приурочено к Параду Памяти. Социум
1467
7 ноября 2018 17:40
Его посетили представители 13 делегаций иностранных государств. Социум
1278
6 октября 2018 19:31
Мероприятие состоялось в рамках фестиваля "Ожившие страницы истории". Социум
1620
9 сентября 2018 16:23
Сегодня праздник завершится фейерверком. Культура
2004
27 августа 2018 11:22
Организаторы надеются, что он порадует горожан и на будущий год. Культура
2182
25 августа 2018 22:24
В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад. Культура
3410
Мероприятия