"Дядя Фёдор приехал". Смолов официально перешёл в "Локомотив"
9 августа 2018 20:45
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О сроках контракта и сумме трансфера официально не объявлено, но, по предварительным данным, Смолов будет получать 3 миллиона евро в год, а "Краснодар" получит за него 9 миллионов евро.
Фёдор Смолов — лучший российский бомбардир трёх последних чемпионатов России. Он также является лучшим голеадором в истории "Краснодара" с 64 голами на счету.
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