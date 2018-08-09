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Новости /  Спорт /  Спорт в регионе  

"Дядя Фёдор приехал". Смолов официально перешёл в "Локомотив"

9 августа 2018 20:45
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О сроках контракта и сумме трансфера официально не объявлено, но, по предварительным данным, Смолов будет получать 3 миллиона евро в год.
Чемпион России "Локомотив" официально объявил о переходе нападающего национальной сборной Фёдора Смолова. Информация о подписании контракта с форвардом появилась в "инстаграме" "железнодорожников". В "историях" появились фрагменты подписания договора, также красно-зелёные выложили пост с фрагментом из мультфильма "Простоквашино" с фразой "Дядя Фёдор приехал", передает life.ru.

О сроках контракта и сумме трансфера официально не объявлено, но, по предварительным данным, Смолов будет получать 3 миллиона евро в год, а "Краснодар" получит за него 9 миллионов евро.

Фёдор Смолов — лучший российский бомбардир трёх последних чемпионатов России. Он также является лучшим голеадором в истории "Краснодара" с 64 голами на счету. 
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