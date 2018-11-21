Две команды "КС-ЦПФ" стали призерами турнира Hopes Cup Sochi
21 ноября 2018 17:41
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Команда "КС-ЦПФ" 2006 года рождения под руководством Дмитрия Еремина и Сергея Еремеева заняла второе место на турнире в своей возрастной группе, уступив в финале сверстникам из московского ЦСКА. Игроки "Крыльев" Иван Бобер стал лучшим полузащитником турнира, а Кирилл Симонов – лучшим защитником, передает пресс-служба ФК "КС".
Фото: пресс-служба ФК "КС"
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