Два «золота» и «бронзу» завоевали гребцы ЦСКА/Самара на "Большой московской регате"

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По итогам соревновательных дней гребцы ЦСКА/Самара стали призерами в личном и командных заездах. В заездах двойки без рулевого и парных четверок армеец Александр Вязовкин с напарниками принес сборной России и армейскому клубу две «золотые» медали.Гребец ЦСКА/Самара Павел Гаранин занял 3-е личное место на одиночной легковесной лодке.Для российских гребцов не старше 23 лет "Большая московская регата" стала отборочным стартом: по итогам турнира будет определен состав сборной команды для участия в Первенстве мира по академической гребле среди спортсменов до 23 лет, который пройдет с 20 по 27 июля в болгарском Пловдиве, сообщает пресс-служба ЦСКА/Самара.