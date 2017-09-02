Два воспитанника тольяттинского футбола будут выступать за португальский клуб
2 сентября 2017 11:48
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Сегодня, 2 сентября, стало известно и том, что два тольяттинских футболиста, воспитанники «Академии им.Коноплева» и СДЮСШОР «Лада» Богдан Овсянников и Егор Голенков на правах аренды танут игроками клуба «Униао Лейриа».
Между клубами достигнута предварительная договоренность об аренде двух молодых игроков российской команды до конца сезона.
Российские игроки в ближайшее время должны присоединиться к португальскому клубу. При этом у Голенкова и Овсянникова остаются действующие контракты с тольяттинским клубом, пишет TLTgorod
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