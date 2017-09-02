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Новости /  Спорт /  Спорт в регионе  

Два воспитанника тольяттинского футбола будут выступать за португальский клуб

2 сентября 2017 11:48
161
Два воспитанника тольяттинского футбола будут выступать за португальский клуб При этом у них остаются действующие контракты с тольяттинским клубом.
При этом у них остаются действующие контракты с тольяттинским клубом.

Сегодня, 2 сентября, стало известно и том, что два тольяттинских футболиста, воспитанники «Академии им.Коноплева» и СДЮСШОР «Лада» Богдан Овсянников и Егор Голенков на правах аренды танут игроками клуба «Униао Лейриа».
Между клубами достигнута предварительная договоренность об аренде двух молодых игроков российской команды до конца сезона.
Российские игроки в ближайшее время должны присоединиться к португальскому клубу. При этом у Голенкова и Овсянникова остаются действующие контракты с тольяттинским клубом, пишет TLTgorod
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