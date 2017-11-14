Два серебра и бронзу завоевали на чемпионате мира по прыжкам на батуте спортсмены ЦСКА/Самара

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Со 9 по 12 ноября в столице Болгарии проходил чемпионат мира по прыжкам на батуте.В пятницу были разыграны медали в командном зачете. В составе сборной России выступали рядовой спортивной роты ЦСКА/Самара (ЗМС) Андрей Юдин и спортсмен Самарского клуба (ЗМС) Михаил Мельник. С результатом 181,625 наша сборная завоевала серебряные медали соревнований, победу одержала команда Китая (181,920), на 3 месте сборная команда Японии (177,440).В субботу, 11 ноября, были разыграны медали в синхронных прыжках. Рядовой Андрей Юдин в паре Дмитрием Ушаковым стали бронзовыми призерами с результатом 51.700.Второе место — у команды Великобритании (52.250), чемпионами мира стали белорусы (52.800).