Два серебра и бронзу завоевали на чемпионате мира по прыжкам на батуте спортсмены ЦСКА/Самара

Я нашел ошибку
Главные новости: 
Прощание с Владимиром Ивановичем состоится 16 ноября в музее им. П. В. Алабина (ул. Ленинская, 142). Гражданская панихида начнется в 10:30.
Скончался бывший первый секретарь Куйбышевского горкома КПСС Владимир Золотарев
Сембелэ − это старинный татарский национальный праздник, символизирующий окончание полевой страды.
В Самаре в ДК "Заря" пройдет областной татарский праздник урожая «Сембелэ»
После оказания медицинской помощи пострадавшие направлены на амбулаторное лечение.
В Сызранском районе «Nissan» въехал в грузовик «Renault», пострадали водитель и пассажир легкового автомобиля
56 жителей Самары предпочли оплатить долги на сумму 1,2 млн. рублей только после того, как лишились возможности пользоваться канализацией в своей квартире.
Самарцев оставляют без канализации из-за долгов за воду
А также легализацию денежных средств, добытых в результате противоправных действий, на общую сумму более 2 миллионов рублей.
Тольяттинец на 11 лет лишится свободы за изготовлении и сбыт наркотиков
По статье «Грабеж» было возбуждено уголовное дело. По данным полиции, парень 1996 года рождения нигде не работает, ранее привлекался к уголовной ответственности за совершение грабежа.
В Самаре парень отобрал у своей матери 10 тысяч рублей и потратил на собственные нужды
В этом сезоне садоводы будут проходить курс по ландшафтному дизайну, где узнают, что такое концепция сада, функциональное зонирование, садовые стили, миксбордеры и т.д. Кроме того, слушатели научатся проектировать свою дачу.
С ноября месяца в Самаре начнутся занятия в «Школе садоводов»
Согласно проекту, лестничный спуск будет включать амфитеатр. По планам, работы по строительству лестничного спуска и благоустройству территории Собора завершатся в апреле следующего года. Работы будут проводиться за счет средств меценатов.
В Самаре началось строительство лестничного спуска от здания Собора Софии Премудрости Божией
сегодня  Вторник, 14 ноября, 17:00
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  +3 °C, Тольятти  +2 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 14/11:
USD 59.18
-0.1
EUR 68.92
-0.06
Искать
Новости /  Спорт /  Спорт в регионе  

Два серебра и бронзу завоевали на чемпионате мира по прыжкам на батуте спортсмены ЦСКА/Самара

14 ноября 2017 13:12
95
Два серебра и бронзу завоевали на чемпионате мира по прыжкам на батуте спортсмены ЦСКА/Самара Соревнования прошли в Софии (Болгария).
Соревнования прошли в Софии (Болгария).

Со 9 по 12 ноября в столице Болгарии  проходил чемпионат мира по прыжкам на батуте.
В пятницу были разыграны медали в командном зачете. В составе сборной России выступали рядовой спортивной роты ЦСКА/Самара (ЗМС) Андрей Юдин и спортсмен Самарского клуба (ЗМС) Михаил Мельник. С результатом 181,625 наша сборная завоевала серебряные медали соревнований, победу одержала команда Китая (181,920), на 3 месте сборная команда Японии (177,440).

В субботу, 11 ноября, были разыграны медали в синхронных прыжках. Рядовой Андрей Юдин в паре Дмитрием Ушаковым стали бронзовыми призерами с результатом 51.700.
Второе место — у команды Великобритании (52.250), чемпионами мира стали белорусы (52.800).


Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



ЧМ-2018
14 ноября 2017  12:44
Продажа билетов на ЧМ-2018 возобновится 16 ноября 622 177 билетов распределено по итогам первого периода.
Продажа билетов на ЧМ-2018 возобновится 16 ноября
 622 177 билетов распределено по итогам первого периода. ЧМ-2018
242
13 ноября 2017  12:58
На стадионе «Самара-Арена» завершили раскружаливание Всего за неделю подрядчик демонтировал 32 временные опоры.
На стадионе «Самара-Арена» завершили раскружаливание
Всего за неделю подрядчик демонтировал 32 временные опоры. ЧМ-2018
390
10 ноября 2017  10:00
Представлен официальный мяч Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 Он стал переосмыслением классики.
Представлен официальный мяч Чемпионата мира по футболу FIFA 2018
Он стал переосмыслением классики. ЧМ-2018
289
Весь список
Сочи-2014
14 июля 2014  20:03
Итоги соцопроса подтвердили уникальность и популярность Олимпиады в Сочи по всему миру
Итоги соцопроса подтвердили уникальность и популярность Олимпиады в Сочи по всему миру
Его провел исполнительный комитет МОК. Сочи-2014
6596
7 апреля 2014  16:25
Россия благодаря Олимпиаде получила статус лидера мирового спорта на период 2013-2018 годов
Россия благодаря Олимпиаде получила статус лидера мирового спорта на период 2013-2018 годов
МОК подвел итоги первых в истории страны Олимпийских и Паралимпийских игр. Сочи-2014
7164
17 марта 2014  09:23
В Сочи триумфально завершились Паралимпийские игры
В Сочи триумфально завершились Паралимпийские игры
На них работали более 8 000 волонтеров. Сочи-2014
7020
Весь список
Спорт в регионе
14 ноября 2017  13:52
В Самаре отметят всероссийский день самбо Подобные мероприятия пройдут во многих регионах РФ.
В Самаре отметят всероссийский день самбо
Подобные мероприятия пройдут во многих регионах РФ. Спорт в регионе
105
14 ноября 2017  13:12
Два серебра и бронзу завоевали на чемпионате мира по прыжкам на батуте спортсмены ЦСКА/Самара Соревнования прошли в Софии (Болгария).
Два серебра и бронзу завоевали на чемпионате мира по прыжкам на батуте спортсмены ЦСКА/Самара
Соревнования прошли в Софии (Болгария). Спорт в регионе
95
14 ноября 2017  10:47
В Сызрань приехал легендарный борец Александр Карелин Основным пунктом визита станет открытый кубок по греко-римской борьбе Самарской области.
В Сызрань приехал легендарный борец Александр Карелин
Основным пунктом визита станет открытый кубок по греко-римской борьбе Самарской области. Спорт в регионе
137
14 ноября 2017  09:31
Баскетбольная «Самара» в первом матче Кубка России уступила столичной МБА Ответный матч состоится в Самаре 17 ноября.
Баскетбольная «Самара» в первом матче Кубка России уступила столичной МБА
Ответный матч состоится в Самаре 17 ноября. Спорт в регионе
235
12 ноября 2017  18:48
Следующий матч команда Андрея Тихонова проведет 18 ноября. В Астрахани
"Крылья Советов" на "Металлурге" обыграли подмосковные "Химки" – 2:0
Следующий матч команда Андрея Тихонова проведет 18 ноября. В Астрахани "Крылья" сыграют с местным "Волгарем".  Спорт в регионе
287
11 ноября 2017  11:28
Борцы из Сызрани и Октябрьска завоевали медали крупнейших в России соревнований Представители греко-римской борьбы проявили себя в рамках Спартакиады боевых искусств «Непобедимая держава» в Тольятти.
Борцы из Сызрани и Октябрьска завоевали медали крупнейших в России соревнований
Представители греко-римской борьбы проявили себя в рамках Спартакиады боевых искусств «Непобедимая держава» в Тольятти. Спорт в регионе
255
10 ноября 2017  16:17
Следующий свой матч «Самара» проведет уже 13 ноября в Москве — в 1/8 финала Кубка России она сыграет с МБА.
Баскетболисты «Самары» добились исторической победы во Владивостоке
Следующий свой матч «Самара» проведет уже 13 ноября в Москве — в 1/8 финала Кубка России она сыграет с МБА.  Спорт в регионе
397
Весь список


Видео
24 августа 2017  10:48
Опубликовано видео, снятое на заводе ГАЗ после резни. На заводе ГАЗ ужчина убил трёх человек из ревности и ранил ещё двух.
Опубликовано видео, снятое на заводе ГАЗ после резни
На заводе ГАЗ ужчина убил трёх человек из ревности и ранил ещё двух.
Криминал
4234
8 августа 2017  09:59
СМИ опубликовали видео столкновения самолета с автомобилем в Чечне
СМИ опубликовали видео столкновения самолета с автомобилем в Чечне
Машина была припаркована у пешеходного перехода.
Происшествия
1567
6 июня 2017  13:36
Появилось видео задержания Сергея Рубакова
Появилось видео задержания Сергея Рубакова
На видео оперативники проверяют содержимое портфеля чиновника.
Криминал
8447
29 мая 2017  09:55
В Самаре на пересечении улиц Кирова и Ставропольской из земли забил фонтан: видео Об этом собщили очевидцы.
В Самаре на пересечении улиц Кирова и Ставропольской из земли забил фонтан: видео
Об этом собщили очевидцы.
ЖКХ
2325
22 мая 2017  09:52
Синоптики рассказали, каким будет лето в России: Видео
Синоптики рассказали, каким будет лето в России: Видео
Аномалий специалисты не обещают.
Экология
9169
28 апреля 2017  09:27
В Самаре отказы от прививок рассматривают на специальной иммунологической комиссии: видео
В Самаре отказы от прививок рассматривают на специальной иммунологической комиссии: видео
Только 10% детей имеют настоящие противопоказания насчет прививок. Здравоохранение
2722
Весь список

Фоторепортажи
6 ноября 2017  20:20
В Самаре прошла генеральная репетиция Парада Памяти Завтра, 7 ноября в параде примут участие более 5000 человек.
Генеральная репетиция Парада Памяти состоялась в Самаре: ФОТО
Завтра, 7 ноября в параде примут участие более 5000 человек.
Социум
1318
17 сентября 2017  19:49
В Самаре состоялся праздник День дружбы народов
В Самаре состоялся праздник День дружбы народов: ФОТО
Гостями стали делегации муниципальных районов и городов области, представители национальных общественных объединений и молодежных организаций Самары и...
Социум
1656
11 сентября 2017  13:15
В Самаре День города отметили красочным авиашоу
В Самаре День города отметили красочным авиашоу
В воскресенье, 10 сентября, мероприятия, приуроченные к Дню города, прошли во всех районах Самары.
Социум
1553
13 августа 2017  12:12
В Самаре отметили День физкультурника: ФОТО
В Самаре отметили День физкультурника: ФОТО
Центром праздника стала вторая очередь набережной Волги.
Спорт в регионе
1302
6 мая 2017  11:59
В Самаре прошла репетиция Парада Победы с участием военной техники: ФОТО
В Самаре прошла репетиция Парада Победы с участием военной техники: ФОТО
На ней имели возможность присутствовать жители города.
Социум
2928
1 мая 2017  17:10
Самарцы получили возможность посидеть за рулем ретро-техники: фото
Самарцы получили возможность посидеть за рулем ретро-техники: фото
На площади им. Куйбышева состоялась выставка автомобилей.
Социум
2748
Весь список

Мероприятия
В Самаре в ДК "Заря" пройдет областной татарский праздник урожая «Сембелэ»
В Самарской области прошло профилактическое мероприятие "Сними наушники и капюшон!"
В Самарской филармонии пройдет благотворительный концерт Сергея Войтенко
Весь список
Популярное
за сегодня

Дмитрий Азаров провел очередное заседание Правительства Самарской области, на котором было рассмотрено пять вопросов

715

На трассе Самара-Бугуруслан Киа Спортаж на встречке столкнулся с КамАЗом, повреждены ещё три автомобиля, водитель погиб

647

В Самаре сотрудник Росгвардии спас человеку жизнь

514
за неделю

Андрей Соколов: «Парад Памяти, по моему мнению, это грандиозная пошлость и симуляция».

1489

Судебные приставы помогли самарцу попасть в его же квартиру, куда не пускала бывшая жена

1468

На трассе Самара-Бугуруслан Киа Спортаж на встречке столкнулся с КамАЗом, повреждены ещё три автомобиля, водитель погиб

1347
Праздники России

  • Персональные данные
  • Публикуем решение суда