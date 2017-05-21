Два игрока БК «Самара» приняли участие в финальном турнире молодежной Евролиги

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Финальный раунд Adidas next generation tournament, аналога «взрослой» Евролиги, прошел в столице Турции Стамбуле 18-21 мая, параллельно с основным «Финалом четырех».ЦСКА-ДЮБЛ вместе с командой французского Федерального центра баскетбола, турецким «Фенербахче» и сербским «Мега Бемакс» на правах обладателя «уайлд-кард» присоединился к четырем победителям отборочных турниров — литовскому «Жальгирису», сербской «Црвене Звезде», испанским «Барселоне» и «Реалу».Состав московской команды на этот турнир усилили два игрока БК «Самара» — разыгрывающий Дмитрий Гусенков и центровой Дмитрий Халдеев. Они сыграли самые заметные роли в выступлении ЦСКА.В матче открытия турнира ЦСКА-ДЮБЛ встречался с сербской «Црвеной Звездой». По ходу матча москвичи проигрывали 15 очков, но смогли настичь соперника. А в концовке были чуть хладнокровнее и удачливее — победа 84:80. Самым результативным игроком матча стал Дмитрий Гусенков: 17 очков, 4 подбора и 6 передач. Показатели Дмитрия Халдеевабыли скромнее: 2 очка и 2 подбора.Во втором матче москвичи переиграли испанскую «Барселону» (90:88), хотя во второй четверти, как и накануне, уступали 15 очков. И вновь самарские «делегаты» внесли весомый вклад в победу. Халдеев набрал 12 очков и сделал 7 подборов, у Гусенкова — 5 очков, 5 подборов и 5 передач.Заключительный матч группового этапа был решающим в розыгрыше единственной путевки в финал. ЦСКА и парижский CFBB подошли к нему с двумя победами. И победитель матча «получал все». В стартовом составе москвичей вышли оба представителя БК «Самара». К сожалению, москвичи допустили провал в конце первой и начале второй четверти, проигравотрезок 0:19, а затем уже не смогли настичь французов. Поражение 61:73 и завершение турнира. Дмитрий Гусенков набрал 7 очков, сделал 2 подбора и отдал 5 передач. У Дмитрия Халдеева — 2 очка и 1 подбор.При этом по итогам турнира Дмитрий Гусенков возглавил рейтинг лучших «ассистентов» — 5,3 результативные передачи в среднем за матч.Дмитрий Гусенков и Дмитрий Халдеев также включены в число кандидатов в юношескую сборную России (игроки не старше 18 лет), которой летом предстоит участие в чемпионате Европы, сообщает пресс-служба БК «Самара».