Я нашел ошибку
Главные новости: 
Женщину задержали и доставили в отдел полиции.
Самарчанка ударила ножом своего возлюбленного во время утренней ссоры
В настоящее время по статье «Разбой», возбуждено уголовное дело.
В Жигулевске мужчина ворвался в хлебный киоск, и угрожая ножом, отобрал у продавца 3000 рублей
Самая сложная для подъёма часть Эвереста - "стена Хиллари" обрушилась
Так как этот автомобиль трехколесный, в Великобритании он рассматривается как трехколесный мотоцикл.
На одной из самарских улиц был обнаружен уникальный трехколёсный автомобиль Reliant Robin
Автомобиль тушили сотрудники МЧС.
В Красном Яру на трассе М-5 горела «газель» после столкновения с «Рено-Сандеро»
С 1 июня меняется расписание электричек из Самары в Курумоч
С 1 июня меняется расписание электричек из Самары в Курумоч
Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».
В Чапаевске мужчина получил ножевое ранение от собутыльника во время конфликта
В районах, где существует угроза подтопления, развернуты оперативные штабы. Ежечасный мониторинг паводковой ситуации там ведут представители республиканского правительства и сотрудники МЧС.
В Якутии из-за роста паводковой воды может быть полностью затоплен город Среднеколымск
сегодня  Воскресенье,21 мая, 17:23
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  +16 °C, Тольятти  +16 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 21/05:
USD 57.16
-0.31
EUR 63.65
-0.35
Искать
Новости /  Спорт /  Спорт в регионе  

Два игрока БК «Самара» приняли участие в финальном турнире молодежной Евролиги

21 мая 2017 13:36
112
Они сыграли самые заметные роли в выступлении ЦСКА.
Игроки БК «Самара» Дмитрий Халдеев и Дмитрий Гусенков в составе команды ЦСКА-ДЮБЛ приняли участие в финальном турнире молодежной Евролиги.

Финальный раунд Adidas next generation tournament, аналога «взрослой» Евролиги, прошел в столице Турции Стамбуле 18-21 мая, параллельно с основным «Финалом четырех».

ЦСКА-ДЮБЛ вместе с командой французского Федерального центра баскетбола, турецким «Фенербахче» и сербским «Мега Бемакс» на правах обладателя «уайлд-кард» присоединился к четырем победителям отборочных турниров — литовскому «Жальгирису», сербской «Црвене Звезде», испанским «Барселоне» и «Реалу».

Состав московской команды на этот турнир усилили два игрока БК «Самара» — разыгрывающий Дмитрий Гусенков и центровой Дмитрий Халдеев. Они сыграли самые заметные роли в выступлении ЦСКА.

В матче открытия турнира ЦСКА-ДЮБЛ встречался с сербской «Црвеной Звездой». По ходу матча москвичи проигрывали 15 очков, но смогли настичь соперника. А в концовке были чуть хладнокровнее и удачливее — победа 84:80. Самым результативным игроком матча стал Дмитрий Гусенков: 17 очков, 4 подбора и 6 передач. Показатели Дмитрия Халдеева
были скромнее: 2 очка и 2 подбора.

Во втором матче москвичи переиграли испанскую «Барселону» (90:88), хотя во второй четверти, как и накануне, уступали 15 очков. И вновь самарские «делегаты» внесли весомый вклад в победу. Халдеев набрал 12 очков и сделал 7 подборов, у Гусенкова — 5 очков, 5 подборов и 5 передач.

Заключительный матч группового этапа был решающим в розыгрыше единственной путевки в финал. ЦСКА и парижский CFBB подошли к нему с двумя победами. И победитель матча «получал все». В стартовом составе москвичей вышли оба представителя БК «Самара». К сожалению, москвичи допустили провал в конце первой и начале второй четверти, проиграв
отрезок 0:19, а затем уже не смогли настичь французов. Поражение 61:73 и завершение турнира. Дмитрий Гусенков набрал 7 очков, сделал 2 подбора и отдал 5 передач. У Дмитрия Халдеева — 2 очка и 1 подбор. 

При этом по итогам турнира Дмитрий Гусенков возглавил рейтинг лучших «ассистентов» — 5,3 результативные передачи в среднем за матч.

Дмитрий Гусенков и Дмитрий Халдеев также включены в число кандидатов в юношескую сборную России (игроки не старше 18 лет), которой летом предстоит участие в чемпионате Европы, сообщает пресс-служба БК «Самара». 
Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



ЧМ-2018
27 апреля 2017  13:48
Глава ФИФА заявил о введении видеоповторов для судей на ЧМ-2018 в России
Глава ФИФА заявил о введении видеоповторов для судей на ЧМ-2018 в России
Это нужно для принятия решения в сложной спорной ситуации. ЧМ-2018
225
25 апреля 2017  12:25
Перед матчем «Крылья Советов» (Самара) – «Рубин» (Казань) на стадионе «Металлург» прошла тренировка медиков
Перед матчем «Крылья Советов» (Самара) – «Рубин» (Казань) на стадионе «Металлург» прошла тренировка медиков
Они будут работать на Чемпионате мира по футболу 2018. ЧМ-2018
355
24 апреля 2017  15:25
Получено положительное заключение на сметную документацию 1 этапа благоустройства и озеленения территории вокруг «Самара Арены».
Благоустройство и озеленение территории вокруг стадиона «Самара Арена» будет осуществляться в 2 этапа
Получено положительное заключение на сметную документацию 1 этапа благоустройства и озеленения территории вокруг «Самара Арены».  ЧМ-2018
697
Весь список
Сочи-2014
14 июля 2014  20:03
Итоги соцопроса подтвердили уникальность и популярность Олимпиады в Сочи по всему миру
Итоги соцопроса подтвердили уникальность и популярность Олимпиады в Сочи по всему миру
Его провел исполнительный комитет МОК. Сочи-2014
6211
7 апреля 2014  16:25
Россия благодаря Олимпиаде получила статус лидера мирового спорта на период 2013-2018 годов
Россия благодаря Олимпиаде получила статус лидера мирового спорта на период 2013-2018 годов
МОК подвел итоги первых в истории страны Олимпийских и Паралимпийских игр. Сочи-2014
6716
17 марта 2014  09:23
В Сочи триумфально завершились Паралимпийские игры
В Сочи триумфально завершились Паралимпийские игры
На них работали более 8 000 волонтеров. Сочи-2014
6668
Весь список
Спорт в регионе
21 мая 2017  13:36
Они сыграли самые заметные роли в выступлении ЦСКА.
Два игрока БК «Самара» приняли участие в финальном турнире молодежной Евролиги
 Они сыграли самые заметные роли в выступлении ЦСКА.  Спорт в регионе
112
20 мая 2017  22:02
Молодежные составы "Крыльев Советов" и "Терека" сыграли вничью - 2:2
"Крылья Советов" - м завершили сезон на 11-ом месте.  Спорт в регионе
200
19 мая 2017  16:21
Сергей Лысов выступал в паре с Алексеем Шуклиным из Пермского края.
В Италии на первенстве мира по теннису на колясках тольяттинский спортсмен завоевал серебро
Сергей Лысов выступал в паре с Алексеем Шуклиным из Пермского края.  Спорт в регионе
217
19 мая 2017  09:25
В Самаре прошёл «Футбольный урок»
В Самаре прошёл «Футбольный урок»
Для школьников провели презентацию о Кубке Конфедераций FIFA 2017 и ЧМ-2018 в России. Спорт в регионе
166
19 мая 2017  09:18
Сегодня в Самаре в ТЦ МЕГА проведут акцию, посвященную Всемирному дню памяти людей, умерших от СПИДа
Сегодня в Самаре в ТЦ МЕГА проведут акцию, посвященную Всемирному дню памяти людей, умерших от СПИДа
Мероприятие организуют специалисты областного СПИД-центра. Спорт в регионе
146
18 мая 2017  13:39
На стадионе «Динамо» в Самаре пройдет фестиваль «Готов к труду и обороне»
На стадионе «Динамо» в Самаре пройдет фестиваль «Готов к труду и обороне»
Участие в фестивале примут граждане возрасте от 11 до 70 лет и старше. Спорт в регионе
182
18 мая 2017  11:27
В Самаре состоится битва
В Самаре состоится битва "звезд" боевых искусств
Соревнование пройдет в «МТЛ-Арена». Спорт в регионе
373
Весь список


Видео
28 апреля 2017  09:27
В Самаре отказы от прививок рассматривают на специальной иммунологической комиссии: видео
В Самаре отказы от прививок рассматривают на специальной иммунологической комиссии: видео
Только 10% детей имеют настоящие противопоказания насчет прививок.
Здравоохранение
571
17 апреля 2017  13:33
В Самару приехал главный больничный клоун страны
В Самару приехал главный больничный клоун страны
Он пообщался с медиками и волонтерами.
Здравоохранение
1227
6 апреля 2017  11:00
Двое работников Департамента образования Самары подозреваются в получении взятки
Двое работников Департамента образования Самары подозреваются в получении взятки
Консультанты отдела дошкольного образования получили от заведующей в общей сложности 20000 рублей.
Криминал
1366
21 марта 2017  09:51
В Жигулевске школьники взбунтовались против поборов на уборщицу
В Жигулевске школьники взбунтовались против поборов на уборщицу
По словам учеников, они уже написали заявление в прокуратуру.
Социум
1546
12 января 2017  12:55
Четверть самарцев страдают аллергией на холод
Четверть самарцев страдают аллергией на холод
Об этом сообщают медики больницы им. Середавина.
Здравоохранение
2844
11 января 2017  09:18
Мэр Тольятти выступил с обращением на видео
Он говорит о главном событии в городе в прошедшем году.
Новости Тольятти
1709
Весь список

Фоторепортажи
6 мая 2017  11:59
В Самаре прошла репетиция Парада Победы с участием военной техники: ФОТО
В Самаре прошла репетиция Парада Победы с участием военной техники: ФОТО
На ней имели возможность присутствовать жители города.
Социум
1504
1 мая 2017  17:10
Самарцы получили возможность посидеть за рулем ретро-техники: фото
Самарцы получили возможность посидеть за рулем ретро-техники: фото
На площади им. Куйбышева состоялась выставка автомобилей.
Социум
1141
3 апреля 2017  09:35
В Самаре торжественно открылась «Пятерочка», 9-ти тысячный магазин для X5 Retail Group
В Самаре торжественно открылась «Пятерочка», 9-ти тысячный магазин для X5 Retail Group
Он расположен на ул. Промышленности, 307.
Социум
662
6 марта 2017  18:21
Для жительниц Самары в честь 8 марта устроили праздник в фитнес-студии
Для жительниц Самары в честь 8 марта устроили праздник в фитнес-студии
Посетительницы получили возможность протестировать тренажеры, побывать на групповых занятиях и поучаствовать в конкурсах.
Социум
1044
10 ноября 2016  13:10
«Искусство сохранять»: горожане могут до 13 ноября бесплатно посетить Самарский областной художественный музей
«Искусство сохранять»: горожане могут до 13 ноября бесплатно посетить Самарский областной художественный музей
В честь своего 175-летия Сбербанк реализует в Самаре ряд социально значимых проектов.
Культура
2296
11 сентября 2016  21:23
На авиашоу в День города для самарцев в воздухе нарисовали большое сердце: ФОТО
На авиашоу в День города для самарцев в воздухе нарисовали большое сердце: ФОТО
Красочное мероприятие состоялось на набережной.
Социум
3302
Весь список

Мероприятия
В Самаре на площади у музея Алабина прошел музыкальный флешмоб
В СЮИ проходят двухдневные военно-полевые сборы среди старшеклассников Самары
В Самаре прошел областной слет старших пионервожатых
Весь список
Популярное
за сегодня

В Самаре ожидаются дожди, возможно с грозами

591

Ремонт дорог в Самаре: что происходит на самом деле

367

Архитектор Владимир Борисов: «Фонтан 30-летия Победы потерян для Самары»

364
за неделю

Почему сегодня не работает Мегафон в Самаре

6515

Самарская область потеряла даже низкую устойчивость

3172

МЧС предупреждает: В Самарской области ожидаются заморозки

2575
Праздники России

  • Персональные данные
  • Публикуем решение суда