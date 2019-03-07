Два четвертьфиналиста Лиги чемпионов УЕФА определились с помощью видеоповторов

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В этом противостоянии все решил пенальти, назначенный на 92-й минуте ответного матча в ворота "ПСЖ" за игру рукой арбитром Дамиром Скоминой с помощью системы видеоповтора VAR. Его реализовал Маркус Рашфорд. Ранее по ходу встречи дублем отметился форвард "МЮ" Ромелу Лукаку (2', 30'), а у парижан забил Хуан Бернат (12').При общем счете 3:3 в следующую стадию Лиги чемпионов "Манчестер Юнайтед" прошел благодаря правилу выездного гола. При равенстве счета оно дает преимущество команде, забившей большее мячей в гостевых встречах.Прежде ни одной команде не удавалось отыграться в плей-офф Лиги чемпионов после домашнего поражения со счетом 0:2. "МЮ" вышел в 1/4 финала впервые с 2014 года. "ПСЖ", как и в 2017-м, умудрился разбазарить солидное преимущество и вылететь из еврокубка после гола на последних минутах.Еще одним четвертьфиналистом в среду стал португальский клуб "Порту", выбивший из турнира итальянскую "Рому" (3:1). Там тоже все решил пенальти, назначенный на 117-й минуте с помощью системы VAR главным арбитром встречи Джюнейтом Чакыром.В первом матче в Риме итальянцы победили 2:1. Основное время ответной встречи завершилось с таким же счетом, но уже в пользу португальского клуба. В составе гостей с пенальти забил Даниэле Де Росси (37'), у хозяев отметились Тикиньо Соарес (26') и Мусса Марега (52'). Во втором тайме дополнительного времени решающий пенальти исполнил Алекс Теллес.Соперники "Манчестер Юнайтед" и "Порту" по четвертьфиналу Лиги чемпионов определится в результате жеребьевки, которая состоится 15 марта в швейцарском Ньоне.Отметим, что система видеопомощи судьям (VAR) дебютировала в Лиге чемпионов со стадии плей-офф нынешнего сезона и уже решила судьбу двух из четырех противостояний 1/8 финала.