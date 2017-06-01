Достигнута договоренность с Андреем Тихоновым о его назначении на должность главного тренера "Крыльев Советов"

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Достигнута договоренность с Андреем Тихоновым о его назначении на должность главного тренера клуба. Контракт будет подписан в самое ближайшее время, после чего бывший игрок нашей команды приступит к тренерской работе в «Крыльях».«Андрей Тихонов известный всей стране футболист, многократный чемпион России. В последнее время он возглавлял красноярский «Енисей». Это очень известный и уважаемый человек. В свое время он играл в «Крыльях», тогда наша команда добивалась лучших результатов. Я уверен, что он сделает все возможное для того, чтобы себя проявить и добиться высокого результата в предстоящем сезоне», - подчеркнул Меркушкин, сообщает пресс-служба облправительства.Фото pixabay.com