Домашнее поражение:  "Крылья Советов" на "Самара Арене" уступили "Краснодару" – 0:3

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Домашнее поражение: "Крылья Советов" на "Самара Арене" уступили "Краснодару" – 0:3В матче восьмого тура Российской Премьер-лиги "Крылья Советов" на "Самара Арене" уступили "Краснодару" – 0:3.Первый гол гости забили на 69-й минуте. Мяч в сетку ворот Сергея Рыжикова отправил Ари – 0:1.Спустя минуту нападающий "Краснодара" сделал дубль – получил мяч за пределами штрафной и красиво послал его в дальний угол – 0:2.Третий гол у гостей забил Магомед-Шапи Сулейманов. 93-й номер также отличился после дальнего удара метров с 20.В итоге 0:3, домашнее поражение "Крыльев". Следующий матч команда проведет 1 октября на выезде в Казани против местного "Рубина", передает пресс-служба ФК "КС".Фото: пресс-служба ФК "КС"