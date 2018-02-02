Дмитрий Шляхтин сообщил, что перед "Крыльями" стоит задача по поиску спонсоров и возвращению в Премьер-лигу
2 февраля 2018 21:11
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"Сегодня есть конкретная задача по возвращению в Премьер-лигу, руководство клуба со своей стороны обеспечивает все необходимое для ее решения. Финансирование есть, подготовка обеспечивается, комплектование ведется совместно с главным тренером, усиление состава проводится. Команда идет на третьем месте, есть все шансы, чтобы вернуться в РФПЛ. Сейчас ключевая цель – успешно завершить сезон, выйти в Премьер-лигу. Дальше у «Крыльев» начинается совершенно новый этап, связанный с появлением нового современного стадиона. Вполне очевидно, что на нем команда обязательно должна играть в Премьер-лиге. Поэтому есть четкое понимание, что клуб должен вернуться туда и быть крепкой командой, которая, как минимум, не будет бороться за выживание, а станет претендовать на более высокие места. Это в свою очередь, будет способствовать высокой посещаемости домашних матчей. Тема привлечения болельщиков на стадион – это отдельный вопрос, требующей серьезной работы. Для достойного выступления в РФПЛ «Крыльям» необходимо обеспечить нормальное финансирование, в том числе, нужно увеличить долю внебюджетных средств. На содержание клуба необходимо активнее привлекать спонсорские деньги, клуб должен больше зарабатывать сам, чтобы уменьшить нагрузку на областной бюджет. Например, в 2015 году из внебюджетных источников руководством «Крыльев» было привлечено в клуб 450 млн. рублей, в 2016 году – 370 млн. рублей, в 2017 году – 267 млн.рублей. В этом направлении надо работать дальше, привлекать крупный бизнес на поддержку команды", - сказал министр.
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