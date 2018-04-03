Дмитрий Шляхтин не исключает, что контракт с генеральным директором ХК "Лада" Владимиром Вдовиным продлен не будет

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«Это будет решать губернатор, а не я. Одним из условий контракта Вдовина было то, что если „Лада“ не выходит в плей-офф, то он уходит из клуба. Главный тренер Артис Аболс однозначно не продолжит работу в „Ладе“. Это даже не обсуждается. Сейчас мы отходим от случившейся ситуации, после чего будем думать о дальнейших планах», — сказал Шляхтин.По информации портала, решение об уходе Вдовина с поста генерального директора клуба уже принято. Напомним, что тольяттинская «Лада» покинула состав участников Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).