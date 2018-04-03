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Дмитрий Шляхтин не исключает, что контракт с генеральным директором ХК "Лада" Владимиром Вдовиным продлен не будет

3 апреля 2018 17:51
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Тольяттинская «Лада» покинула состав участников Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Министр спорта Самарской области, вице-президент ХК «Лада» Дмитрий Шляхтин не исключает, что контракт с генеральным директором клуба Владимиром Вдовиным продлен не будет, передает «СО» ОНЛАЙН со ссылкой на портал «Самарский спорт». 

«Это будет решать губернатор, а не я. Одним из условий контракта Вдовина было то, что если „Лада“ не выходит в плей-офф, то он уходит из клуба. Главный тренер Артис Аболс однозначно не продолжит работу в „Ладе“. Это даже не обсуждается. Сейчас мы отходим от случившейся ситуации, после чего будем думать о дальнейших планах», — сказал Шляхтин.

По информации портала, решение об уходе Вдовина с поста генерального директора клуба уже принято. Напомним, что тольяттинская «Лада» покинула состав участников Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). 
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