Дмитрий Логинов (ЦСКА/Самара) одержал победу на этапе Кубка мира по сноуборду в Китае

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Рядовой спортивной роты самарского филиала ЦСКА занял второе место в дисциплине "параллельный слалом" на этапе Кубка Мира посноуборду, прошедшем на горнолыжном курорте Секрет Гарден в Китае.Уже в квалификации спортсмены российской сборной показали отличный результат: Логинов занял первое место, а Соболев по итогам отборочного тура стал вторым. В финал также вышли Дмитрий Карлагачев (4-й в квалификации) и Дмитрий Сарсембаев (7-е место в квалификации).Сарсембаев был вынужден закончить соревнования на этапе 1/8 финала, уступив Роланду Фишналлеру из Италии, который следующем круге оставил позади Андрея Соболева. На этапе четвертьфинала также выбыл Дмитрий Карлагачев. Дмитрий Логинов, дойдя до большого финала, уступил итальянцу Даниэлю Багоцце, и занял второе место на этих соревнованиях. Третьим стал еще один представитель Италии Роланд Фишналлер.Дмитрий Логинов на чемпионате мира 2019 года в американском Парк-Сити победил в параллельном гигантском слаломе, став самым молодым чемпионом мира в данной дисциплине в истории. Армеец также завоевал золотую медаль в параллельном слаломе, став первым россиянином, которому это удалось.Следующий этап Кубка мира по сноуборду пройдет в испанской Ла-Молине 2 марта, передает пресс-служба ЦСКА/Самара.Фото: Федерация сноуборда РФ