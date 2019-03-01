Дмитрий Логинов (ЦСКА/Самара ) станет знаменосцем сборной России на Универсиаде в Красноярске

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Армейский сноубордист (спортрота ЦСКА/Самара), двукратный чемпион мирабудет знаменосцем сборной России на церемонии открытия зимней Универсиады-2019 в Красноярске, сообщается на странице Универсиады в Twitter."Знаменосцем сборной России на церемонии открытия зимней Универсиады-2019 станет самый молодой чемпион мира по сноуборду в истории Дмитрий Логинов! Молодец, заслужил", - говорится в сообщении.Церемония открытия Универсиады пройдет в Красноярске 2 марта.Соревнования продлятся до 12 марта, передает пресс-служба ЦСКА/Самара.Фото: пресс-служба ЦСКА/Самара