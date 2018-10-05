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Дмитрий Азарова: «Миодраг Божович - опытный специалист, имеющий большой опыт работы в российском футболе»

5 октября 2018 16:57
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Губернатор Дмитрий Азаров прокомментировал назначение нового тренера ФК
Губернатор Дмитрий Азаров прокомментировал назначение нового тренера ФК "Крылья Соватов":

«Миодраг Божович - опытный специалист, имеющий большой опыт работы в российском футболе. В прошлом сезоне тульский «Арсенал» под его руководством занял 7 место. Надеюсь, что его профессиональный опыт позволит "Крыльям" исправить нынешнее турнирное положение. Самарские болельщики ждут не только результата, но и качественной, красивой игры в исполнении "Крыльев". Поэтому искренне желаю новому тренеру успехов на самарской земле», передает пресс-служба департамента информационной политики СО. 
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