Дмитрий Азарова: «Миодраг Божович - опытный специалист, имеющий большой опыт работы в российском футболе»

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Губернаторпрокомментировал назначение нового тренера ФК "Крылья Соватов":«Миодраг Божович - опытный специалист, имеющий большой опыт работы в российском футболе. В прошлом сезоне тульский «Арсенал» под его руководством занял 7 место. Надеюсь, что его профессиональный опыт позволит "Крыльям" исправить нынешнее турнирное положение. Самарские болельщики ждут не только результата, но и качественной, красивой игры в исполнении "Крыльев". Поэтому искренне желаю новому тренеру успехов на самарской земле», передает пресс-служба департамента информационной политики СО.