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Новости /  Спорт /  Спорт в регионе  

Дмитрий Азаров сыграл в рамках мачта всех звёзд Единой лиги ВТБ

18 февраля 2018 20:08
510
Глава региона вышел на паркет в майке с номером 63.
Дмитрий Азаров  сыграл в рамках мачта всех звёзд Единой лиги ВТБ. Об этом глава региона сообщил в своем Твиттере.

"Когда-то я неплохо играл в баскетбол...это было давно. Теперь я неплохо выхожу на площадку, " - поделился Дмитрий Азаров.

Как видно на фото глава региона вышел на паркет в майке с номером 63.


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