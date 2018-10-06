Дмитрий Азаров провёл встречу с новым тренером ФК "Крылья Советов" Миодрагом Божовичем

87

Глава регионапровёл встречу с новым тренером ФК "Крылья Советов"Губернатор подарил главному наставнику шарф "Крыльев".Стороны обсудили дальнейшее развитие самарского клуба.Команда после матча с "Динамо" занимает 12 строку турнирной таблицы РПЛ."В Самара, уверен, вы бывали, но в другом статусе и в других клубах. Город к ЧМ-2018 очень сильно изменился, - отметил Дмитрий Азаров, обращаясь к Миодрагу Божовичу. - Много сделано с точки зрения развития транспортной и спортивной инфраструктуры, развития туристического бизнеса"."Самара преобразилась, уверен, вы это почувствуете. В нашем городе очень любят футбол. ЧМ-2018 дал новый импульс развитию спорта и интереса к футболу в СО, как и по всей стране. Люди заново влюбились в "Крылья Советов",- рассказал Дмитрий Азаров на встрече с Миодрагом Божовичем."Я горжусь тем, что буду работать в ФК "КС",- отметил Миодраг Божович. - Сделаю всё, чтобы команда поднялась в турнирной таблице РПЛ. Самарская область достойна лучшей команды. Здесь болельщики одни из лучших в России. Дай Бог нам успехов и удач".