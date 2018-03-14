Дмитрий Азаров принял участие в завершающем матче Фестиваля баскетбола «Звезды в Самаре»
14 марта 2018 22:51
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В завершении состоялся матч звезд: на игровую площадку вышли политики, бизнесмены, парламентарии, деятели культуры. Они разделились на две команды - "красных" и "синих". Капитан команды "красных" - глава регионаДмитрий Азаров.
Встреча "Матча звёзд" в МТЛ-Арена закончилась со счетом 69:64 в пользу команды красных.
Глава региона Дмитрий Азаров: "Мы все - одна команда Великой России!"
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