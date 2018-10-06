Я нашел ошибку
Главные новости: 
Он попал под преследование в 2017 году.
Теневой куратор Comedy Cafe попал под гриф «совершенно секретно»
Волжане сегодня показали хорошую игру и порадовали своих преданных болельщиков!
Дмитрий Азаров поздравил игроков "Крыльев Советов"с долгожданной победой
Директор по развитию самарского футбольного клуба
Александр Шикунов: через 3 года Божович должен вывести "Крылья Советов" в Лигу Европы
Дмитрий Азаров провёл встречу с новым тренером ФК "Крылья Советов" Миодрагом Божовичем
Следующий матч
Гол Корниленко принес "Крыльям" победу над "Динамо" – 1:0
По предварительным данным, уже на обочине грузовик столкнулся со световой опорой и опрокинулся.
В Ставропольском районе столкнулись КамАЗ и легковушка, обе машины вылетели в кювет
Вход свободный.
В ДК "Заря" приглашают всех любителей инструментального творчества на концерт
Ей было 85 лет, артистка была госпитализирована в середине сентября.
Умерла знаменитая оперная певица Монтсеррат Кабалье
сегодня  Суббота, 6 октября, 19:27
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  +8 °C, Тольятти  +8 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 06/10:
USD 66.63
0.42
EUR 76.66
0.61
Искать
Новости /  Спорт /  Спорт в регионе  

Дмитрий Азаров поздравил игроков "Крыльев Советов"с долгожданной победой

6 октября 2018 18:55
46
Волжане сегодня показали хорошую игру и порадовали своих преданных болельщиков!
"Крылья Советов" одержали победу в домашнем матче над "Динамо". Счет игры 1:0! Волжане сегодня показали хорошую игру и порадовали своих преданных болельщиков!

Губернатор Дмитрий Азаров поздравил игроков "Крыльев Советов"с долгожданной победой:

"Я рассчитываю, что команда сейчас соберется, будет показывать характер в каждой игре, до последней минуты, даже если это - одна минута в дополнительное время! У команды есть все для побед", передает пресс-служба департамента информационной политики СО. 

"Рассчитываю, что смена главного тренера, которая произошла, привнесёт изменения. Андрея Тихонова я поблагодарил, мы всегда рады видеть его в Самаре - для "Крыльев Советов" он человек важный. Я уверен, приход нового тренера Миодрага Божовича даст команде сил и уверенности", - отметил Дмитрий Азаров.
Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



ЧМ-2018
22 августа 2018  21:19
В свою очередь, позитивные изменения почувствовали и жители областной столицы.
Пиво, раки, набережная и гостеприимство самарцев: что больше всего понравилось иностранцам в областной столице
В свою очередь, позитивные изменения почувствовали и жители областной столицы.  ЧМ-2018
689
5 августа 2018  14:20
Основными пунктами прибытия болельщиков стали Москва и Санкт-Петербург.
Больше всего фанатов приехали на ЧМ-2018 из Китая, США и Мексики
Основными пунктами прибытия болельщиков стали Москва и Санкт-Петербург.  ЧМ-2018
549
3 августа 2018  11:19
Сборная России оценила граффити победы над Испанией в Самаре
Сборная России оценила граффити победы над Испанией в Самаре
Пост с изображением самарского граффити появился в Твиттере национальной команды. ЧМ-2018
541
Весь список
Сочи-2014
14 июля 2014  20:03
Итоги соцопроса подтвердили уникальность и популярность Олимпиады в Сочи по всему миру
Итоги соцопроса подтвердили уникальность и популярность Олимпиады в Сочи по всему миру
Его провел исполнительный комитет МОК. Сочи-2014
7554
7 апреля 2014  16:25
Россия благодаря Олимпиаде получила статус лидера мирового спорта на период 2013-2018 годов
Россия благодаря Олимпиаде получила статус лидера мирового спорта на период 2013-2018 годов
МОК подвел итоги первых в истории страны Олимпийских и Паралимпийских игр. Сочи-2014
8109
17 марта 2014  09:23
В Сочи триумфально завершились Паралимпийские игры
В Сочи триумфально завершились Паралимпийские игры
На них работали более 8 000 волонтеров. Сочи-2014
7866
Весь список
Спорт в регионе
6 октября 2018  18:55
Волжане сегодня показали хорошую игру и порадовали своих преданных болельщиков!
Дмитрий Азаров поздравил игроков "Крыльев Советов"с долгожданной победой
Волжане сегодня показали хорошую игру и порадовали своих преданных болельщиков!  Спорт в регионе
45
6 октября 2018  18:20
Директор по развитию самарского футбольного клуба
Александр Шикунов: через 3 года Божович должен вывести "Крылья Советов" в Лигу Европы
Директор по развитию самарского футбольного клуба "Крылья Советов" Александр Шикунов рассказал об отставке главного тренера команды Андрея Тихонова и... Спорт в регионе
76
6 октября 2018  18:10
Дмитрий Азаров провёл встречу с новым тренером ФК "Крылья Советов" Миодрагом Божовичем
"Я горжусь тем, что буду работать в ФК "КС", отметил Миодраг Божович.  Спорт в регионе
86
6 октября 2018  18:07
Следующий матч
Гол Корниленко принес "Крыльям" победу над "Динамо" – 1:0
Следующий матч "Крылья" проведут 20 октября в Екатеринбурге против местного "Урала".   Спорт в регионе
89
6 октября 2018  16:28
Счет 1:0. Автором гола стал Сергей Кониленко.
"Крылья Советов" в начале второго тайма пробили ворота "Динамо"
 Счет 1:0. Автором гола стал Сергей Кониленко.  Спорт в регионе
194
6 октября 2018  14:19
Новый главный тренер
Исполнять обязанности главного тренера "Крыльев Советов" в матче с "Динамо" будет Владимир Кухлевский
Новый главный тренер "Крыльев Советов" Миодраг Божович будет смотреть игру с трибуны.   Спорт в регионе
128
5 октября 2018  16:57
Губернатор Дмитрий Азаров прокомментировал назначение нового тренера ФК
Дмитрий Азаров: «Миодраг Божович - опытный специалист, имеющий большой опыт работы в российском футболе»
Губернатор  Дмитрий Азаров  прокомментировал назначение нового тренера ФК "Крылья Соватов".   Спорт в регионе
384
Весь список


Видео
3 октября 2018  11:20
Заснувшая между автоматическими дверьми собака насмешила пользователей сети В Интернете появилось забавное видео.
Заснувшая между автоматическими дверьми собака насмешила пользователей сети
В Интернете появилось забавное видео.
Социум
410
1 октября 2018  13:32
Три улицы в центре Самары перекрыли на целый год В Самаре с 1 октября введены ограничения движения в связи со строительством Фрунзенского моста.
Три улицы в центре Самары перекрыли на целый год
С 1 октября введены ограничения движения в связи со строительством Фрунзенского моста. Транспорт
403
14 сентября 2018  12:39
В Сызрани сняли на видео переплывающего реку лося По словам местных жителей, в конце августа они видели похожего лося.
В Сызрани сняли на видео переплывающего реку лося
По словам местных жителей, в конце августа они видели похожего лося.
Социум
818
14 сентября 2018  09:18
Появилось видео ссоры Хинштейна и Жирировского на ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым»
Появилось видео ссоры Хинштейна и Жирировского на ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым»
Хинштейн намерен подать заявление в комиссию по этике.
Социум
15810
9 сентября 2018  10:53
"Крылья Советов" поздравили Самару с Днем города
Городу исполняется 432 года.
Социум
845
5 сентября 2018  12:02
В Крыму ласковый лев залез в машину к туристам: видео
В Крыму ласковый лев залез в машину к туристам: видео
Животному по кличке Филя очень нравится общаться, поэтому он любит приставать к гостям сафари-парка.
В стране
1101
Весь список

Фоторепортажи
9 сентября 2018  16:23
Самара три дня отмечает День города: фото Сегодня праздник завершится фейерверком.
Самара три дня отмечает День города: фото
Сегодня праздник завершится фейерверком.
Культура
989
27 августа 2018  11:22
В Самаре прошел последний день фестиваля уличных театров
В Самаре прошел последний день фестиваля уличных театров "Пластилиновый дождь": фото
Организаторы надеются, что он порадует горожан и на будущий год.
Культура
1028
25 августа 2018  22:24
В Самаре состоялся фестиваль цветов: ФОТО В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад.
В Самаре состоялся фестиваль цветов: ФОТО
В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад.
Культура
2069
22 августа 2018  22:45
В Самаре открылся фестиваль уличного искусства Пластилиновый дождь: ФОТО
В Самаре открылся фестиваль уличного искусства "Пластилиновый дождь": ФОТО
Он пройдет в новом формате, в течение 5 вечеров.
Культура
1495
19 августа 2018  21:53
В Самаре на площади Куйбышева прошел концерт классической музыки: ФОТО Он был приурочен к открытию 88 театрального сезона.
В Самаре на площади Куйбышева прошел концерт классической музыки: ФОТО
Он был приурочен к открытию 88 театрального сезона.
Культура
1660
11 августа 2018  18:17
В Самаре проходит фестиваль, посвященный Harley-Davidson
В Самаре проходит фестиваль, посвященный Harley-Davidson
Желающие при наличии прав категории "А" могут протестировать знаменитые модели.
Спорт в регионе
1616
Весь список

Мероприятия
В Самаре открылась выставка «Солдаты Самары. 1918 год»
В Самаре впервые пройдет Всероссийская научная конференция «XXI Уральское археологическое совещание»
СОУНБ представляет книжно-иллюстративную выставку «От папируса до бумаги: страницы книжной истории»
Весь список
Праздники России

  • Персональные данные
  • Публикуем решение суда