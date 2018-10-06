Дмитрий Азаров поздравил игроков "Крыльев Советов"с долгожданной победой

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Губернаторпоздравил игроков "Крыльев Советов"с долгожданной победой:"Я рассчитываю, что команда сейчас соберется, будет показывать характер в каждой игре, до последней минуты, даже если это - одна минута в дополнительное время! У команды есть все для побед", передает пресс-служба департамента информационной политики СО."Рассчитываю, что смена главного тренера, которая произошла, привнесёт изменения. Андрея Тихонова я поблагодарил, мы всегда рады видеть его в Самаре - для "Крыльев Советов" он человек важный. Я уверен, приход нового тренера Миодрага Божовича даст команде сил и уверенности", - отметил Дмитрий Азаров.