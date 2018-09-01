Дмитрий Азаров поздравил "Крылья Советов" с первой домашней победой в РПЛ

260

Дмитрий Азаров поблагодарил наших игроков и отметил, что "игра держала напряжение. "Крылья" доминировали по ходу всего матча и одержали заслуженную победу"."Конечно, "Крылья Советов" сегодня нервы потрепали. Я поздравляю всех болельщиков с этой первой домашней победой клуба в РПЛ. Хочу пожелать успеха нашей команде и поддержки болельщиков", - обратился к игрокам и любителям футбола Дмитрий Азаров."Сегодня матч проходил в не очень удобное, на мой взгляд, время. Понятно, что 1 сентября больше внимание уделено детям, и слава Богу. Но все-таки на трибунах было много болельщиков для такого дня. Я хочу поблагодарить всех, кто пришел на "Самара Арену"- сказал глава региона.Дмитрий Азаров подчеркнул, что клубу обязательно нужна поддержка: "Мы видели, как команда заводится, когда трибуна ее гонит вперед.Клуб усиливается, проходит обновление состава. Уверен, команда сыграется и будет радовать не только игрой, но и новыми победами!"