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Дмитрий Азаров подчеркнул, что клубу обязательно нужна поддержка.
Дмитрий Азаров поздравил "Крылья Советов" с первой домашней победой в РПЛ
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Дмитрий Азаров поздравил "Крылья Советов" с первой домашней победой в РПЛ

1 сентября 2018 19:49
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Дмитрий Азаров подчеркнул, что клубу обязательно нужна поддержка.
"Крылья Советов" одержали первую победу на "Самара Арене" над "Анжи". Единственный мяч на 83 минуте матча забил Сергей Корниленко.

Дмитрий Азаров поблагодарил наших игроков и отметил, что "игра держала напряжение. "Крылья" доминировали по ходу всего матча и одержали заслуженную победу".

"Конечно, "Крылья Советов" сегодня нервы потрепали. Я поздравляю всех болельщиков с этой первой домашней победой клуба в РПЛ. Хочу пожелать успеха нашей команде и поддержки болельщиков", - обратился к игрокам и любителям футбола Дмитрий Азаров.


"Сегодня матч проходил в не очень удобное, на мой взгляд, время. Понятно, что 1 сентября больше внимание уделено детям, и слава Богу. Но все-таки на трибунах было много болельщиков для такого дня. Я хочу поблагодарить всех, кто пришел на "Самара Арену"- сказал глава региона.

Дмитрий Азаров подчеркнул, что клубу обязательно нужна поддержка: "Мы видели, как команда заводится, когда трибуна ее гонит вперед.
 Клуб усиливается, проходит обновление состава. Уверен, команда сыграется и будет радовать не только игрой, но и новыми победами!"
 
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