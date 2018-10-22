Дмитрий Азаров поздравил Дарью Касаткину с победой в турнире «ВТБ Кубок Кремля»

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Губернатор Самарской областипоздравил теннисистку, мастера спорта России международного класса. В правительственной телеграмме говорится:«От всей души поздравляю Вас с победой в турнире «ВТБ Кубок Кремля»!На теннисном корте этого престижного соревнования Вам не было равных. Вы доказали свое преимущество перед сильными и достойными соперницами и поднялись на высшую ступень пьедестала, доставив огромную радость не только самарским, но всем российским болельщикам.Надеюсь, что награда, полученная Вами в Москве, станет хорошим стимулом для будущих побед и послужит развитию теннисного спорта в Самарской области и России в целом.От всей души желаю Вам счастья, оптимизма, благополучия и новых выдающихся спортивных достижений!», передает пресс-служба облправительства.