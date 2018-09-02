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Дмитрий Азаров: "Спасибо, что мы вместе умеем радоваться прекрасной игре - баскетболу!"

2 сентября 2018 13:17
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Официальный старт турниру Samara Open-2018 дал глава региона Дмитрий Азаров.

"10 лет с нами нет прославленного тренера. Но все его воспитанники, к которым отношусь и я, любители баскетбола не только в нашем регионе, но и далеко за его пределами помнят и чтут память о Юрии Павловиче. И мы рады, что турнир носит его имя. Турнир с каждым годом собирает все больше и больше участников. И в этом году он поставил абсолютный рекорд - 234 команды, а значит более тысячи участников сегодня в игре. Я рассчитываю, что Samara Оpen будет все больше расширять свою географию. Приветствую здесь гостей из других регионов страны. Спасибо, что приехали! Я желаю успехов вам и, конечно, всем представителям Самарской области! Спасибо, что вы здесь, спасибо, что мы помним, спасибо, что мы вместе умеем радоваться прекрасной игре - баскетболу!" - сказал Дмитрий Азаров.

В матче-открытии Samara Open сыграли лучшие представители самарского баскетбола - игроки, тренеры, ветераны клубов, а также крупных промпредприятий региона. Капитан команды "красных" - глава региона Дмитрий Азаров.

"Красные" в матче-открытии Samara Open одержали победу в упорной борьбе со счётом 12:11.

Впрочем, в таком турнире побеждает каждый участник!

Приходите на площадь - поболеть, поиграть или просто посмотреть на прекрасную игру, передает пресс-служба департамента информационной политики СО.




 
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